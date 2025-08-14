Vụ kiện của Man.City chưa biết bao giờ mới có kết quả

Giám đốc điều hành Richard Masters khẳng định Premier League không có quyền kiểm soát hoặc quyết định thời gian vụ kiện.

Man.City đã bị buộc tội vào tháng 2-2023 với hơn 100 vi phạm tài chính, bao gồm cả việc cung cấp thông tin sai lệch về nguồn thu nhập của mình. Man.City luôn phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, nếu bị buộc tội, hình phạt có thể lên tới mức cực đoan như trục xuất đội bóng của Pep Guardiola khỏi giải đấu hàng đầu hàng đầu nước Anh.

Vụ việc đã được một Ủy ban độc lập xét xử từ tháng 9 năm ngoái, và dự kiến sẽ có kết quả vào tháng 12 năm ngoái, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phán quyết nào được đưa ra. Vấn đề này tiếp tục treo lơ lửng trên đầu một mùa giải Premier League khác, với mùa giải 2025-2026 bắt đầu vào thứ Sáu. Tuy nhiên Richard Masters, Giám đốc điều hành Premier League, đã tái khẳng định rằng họ không có quyền kiểm soát hoặc quyết định thời gian.

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Anh, Sky Sports News tại sao giải đấu không thể đẩy nhanh tiến trình, Masters nói: “Tôi không thể trả lời câu hỏi cụ thể đó. Tất cả những gì tôi có thể nói là về hệ thống và cách thức hoạt động của nó. Ý tôi là, về cơ bản, đó là một hệ thống tư pháp độc lập. Vì vậy, một khi các cáo buộc đã được đưa ra, nó sẽ được đưa ra trước một hội đồng độc lập, được lựa chọn độc lập, và sau đó họ sẽ chịu trách nhiệm về quy trình và thời gian của nó. Họ thụ lý vụ án, họ quyết định kết quả, và chúng tôi không có ảnh hưởng gì đến điều đó, đến nó hay thời gian của nó. Đó là chính xác từ quan điểm độc lập”.

Masters nói thêm: “Sự thất vọng của tôi là không liên quan. Tôi chỉ biết chờ đợi. Các quy trình pháp lý hiếm khi mất ít thời gian hơn dự kiến, nhưng chúng ta phải kiên nhẫn”.

Man.City cũng sẽ bước vào mùa giải mới và chờ đợi phán quyết từ Ủy ban độc lập.

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha gần đây đã chấp thuận yêu cầu tổ chức trận đấu giữa Villarreal và Barcelona tại Mỹ vào tháng 12, và Masters được hỏi liệu Ngoại hạng Anh có mong muốn tương tự trong việc đưa một trận đấu ra nước ngoài hay không.

Người đứng đầu Ngoại hạng Anh thừa nhận nhu cầu này đã giảm bớt. “Chúng tôi đã từng xem xét ‘trận đấu thứ 39’ từ rất lâu rồi, với rất nhiều tranh cãi. Tôi nhớ rất rõ điều đó”, Masters nói về một đề xuất gây tranh cãi được đưa ra vào năm 2008, về việc tổ chức thêm một vòng đấu ở nước ngoài. “Mục tiêu của chúng tôi khi đó, khi nghĩ về điều đó, là giúp Ngoại hạng Anh phát triển trên toàn thế giới. Nhưng sau đó, chúng tôi đã có thể làm được điều đó thông qua nhiều phương tiện khác nhau, thông qua các mối quan hệ đối tác phát sóng tuyệt vời, thông qua công nghệ kỹ thuật số, đầu tư vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn như giải đấu Summer Series mà chúng tôi vừa tổ chức tại Mỹ”.

“Giờ đây Ngoại hạng Anh thực sự là một giải đấu toàn cầu. Sẽ có hàng tỷ người theo dõi các trận đấu Ngoại hạng Anh trong 9 tháng tới. Vì vậy, chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó bằng nhiều cách khác nhau, và vì vậy, nhu cầu một trận đấu như vậy đã không còn nữa”.

LINH SƠN