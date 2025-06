Vòng loại World Cup 2026: Kane cứu đội tuyển Anh khỏi sự bẽ bàng trước Andorra

Đội tuyển Anh cần bàn thắng trong hiệp 2 của Harry Kane để giành chiến thắng 1-0 trước Andorra.

Tam sư đã bị đội tuyển xếp hạng 173 thế giới cầm hòa không bàn thắng cho đến khi Kane nhận đường chuyền từ Noni Madueke ghi bàn ở phút 50, sau nỗ lực ban đầu của tiền đạo Bayern Munich bị thủ môn Iker Alvarez cản phá - đây là bàn thắng thứ 72 trong lần ra sân thứ 106 của Kane cho Tam Sư. “Chúng tôi chắc chắn cần phải chơi tốt hơn”, Kane nói. “Không nhiều điều được nhớ về trận đấu này, nhưng chúng tôi đã có những khoảng thời gian tốt, chúng tôi giành được 3 điểm và tiến lên”.

Tuyển Anh đã giành chiến thắng trong 6 lần chạm trán trước với Andorra, ghi tổng tỷ số 25-0. Nhưng lần này, Andorra dù vẫn không giành được chiến thắng nhưng đã khiến các ngôi sao của Anh nản lòng trong phần lớn thời gian của trận đấu với hàng phòng ngự 5 người của mình. Thậm chí, Ezri Konsa đã phải cản phá một cú sút muộn của Guillaume Lopez để ngăn chặn cơ hội gỡ hòa của Andorra. “Chúng tôi liên tục để mất bóng và điều đó đã tiếp thêm cho họ một chút tự tin và năng lượng”, Kane nói. “Khi tỷ số là 1-0 khi trận đấu còn khoảng 5 đến 10 phút nữa, bạn phải cẩn thận”.

Đội của Tuchel vẫn đứng đầu Bảng K vòng loại châu Âu với 9 điểm, sau chiến thắng trước Albania và Latvia. Họ vẫn chưa để thủng lưới bàn nào dưới thời nhà cầm quân người Đức. Tuy nhiên, Tuchel cho biết ông không vui với chiến thắng mong manh trước Andorra nhỏ bé, quốc gia có dân số khoảng 80.000 người. “Cuối cùng, mọi thứ hoàn toàn không ổn vì chúng tôi mất tập trung và mất đi sự cấp bách cần thiết”, Tuchel nói. Tiếp theo, Tam sư sẽ tiếp đón Senegal trong trận giao hữu vào thứ Ba.

Ở diễn biến còn lại của Bảng K vào thứ Bảy. Albania và Serbia hòa 0-0 trong điều kiện an ninh chặt chẽ. Thủ môn Dorde Petrovic của Serbia đã cản phá được quả phạt đền của Rey Manaj trong cơ hội tốt nhất của một trận đấu được tổ chức mà không có người hâm mộ Serbia, theo quyết định của UEFA vì lý do an ninh. Với kết quả này, Albania đứng nhì bảng, kém 4 điểm điểm so với ngôi đầu của tuyển Anh sau 3 trận đấu.

Bàn thắng của Edin Dzeko, 39 tuổi, đã giúp Bosnia và Herzegovina giành chiến thắng 1-0 trước San Marino. Với kết quả này, Bosnia dẫn đầu Bảng H với 3 trận thắng, trong khi San Marino đứng cuối bảng mà không điểm nào. Trong khi đó, tuyển Áo đánh bại Romania 2-1 khi Michael Gregoritsch và Marcel Sabitzer ghi bàn cho đội chủ nhà, trước khi Denis Alibec thu hẹp cách biệt trong thời gian bù giờ.

Tiền đạo Memphis Depay và Denzel Dumfries ghi bàn cho Hà Lan trong chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, để bắt đầu chiến dịch vòng loại của họ ở Bảng G. Trong khi Litva bị cầm hòa 0-0 trước Malta ở trận đấu còn lại của bảng.

