Cristiano Ronaldo tuyên bố sẽ đạt 1.000 bàn thắng "nếu không bị chấn thương”

Cristiano Ronaldo, tiền đạo xuất sắc của Al-Nassr, đã khẳng định tham vọng táo bạo của mình là đạt 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp khi khi phát biểu tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards 2025.

Ronaldo vẫn hào hứng với lễ trao giải Quả bóng vàng Dubai

Ronaldo có sự nghiệp CLB lừng lẫy trải dài qua các ông lớn như Sporting, Manchester United, Real Madrid và Juventus, hiện đang sở hữu tổng cộng 956 bàn thắng trong sự nghiệp, con số này bao gồm cả những đóng góp đáng kể của anh cho Al-Nassr.

Trước đó, khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực Trung Đông danh giá, nơi anh vượt qua những đối thủ đáng gờm như Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) và Riyad Mahrez (Al-Ahli), Cristiano đã tái khẳng định niềm đam mê bất diệt của mình với bóng đá. Anh nhấn mạnh động lực bền bỉ để theo đuổi những chiến thắng tiếp theo.

"Thật là một niềm vinh dự lớn khi được tham dự buổi gala cùng rất nhiều nhân vật thể thao. Đây là một trong những sự kiện yêu thích của tôi vì tôi được gặp gỡ những người tuyệt vời, bao gồm cả vợ tôi. Việc tiếp tục thi đấu đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng tôi vẫn còn đam mê và động lực để tiếp tục. Cho dù thi đấu ở Trung Đông hay châu Âu, tôi vẫn muốn tiếp tục giành các danh hiệu và đạt được cột mốc mà mọi người đều biết. Tôi tự tin mình sẽ đạt được điều đó nếu không gặp chấn thương. Chúc các bạn một đêm vui vẻ và chúc mừng năm mới!", đội trưởng lừng danh của đội tuyển Bồ Đào Nha khẳng định.

Theo Forbes, Messi kiếm được tổng cộng 130 triệu đô la vào năm 2025, trở thành cầu thủ bóng đá được trả lương cao thứ hai trong năm đó, chỉ sau Cristiano Ronaldo, người dẫn đầu với con số đáng kinh ngạc 280 triệu đô la.

Ngoài Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, bảng xếp hạng Kinh tế Bóng đá Forbes năm 2025 cũng liệt kê các ngôi sao khác: Karim Benzema (104 triệu đô la), Kylian Mbappé (95 triệu đô la), Erling Haaland (80 triệu đô la) và Vinícius Júnior (60 triệu đô la).

Salah (55 triệu đô la), Sadio Mane (54 triệu đô la), Jude Bellingham (44 triệu đô la) và Lamine Yamal (43 triệu đô la) càng củng cố thêm sự thống trị về tài chính của bóng đá đỉnh cao.

HOÀNG HÀ