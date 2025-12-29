Lamine Yamal lập hat-trick, giúp Barcelona thắng đậm ở Quả bóng vàng Dubai

Đúng như dự báo, FC Barcelona, ​​dẫn đầu bởi ngôi sao đang lên Lamine Yamal, và Paris Saint-Germain giành chiến thắng lớn tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai.

Lamine Yamal và Ousmane Dembele nhận giải ở Quả bóng vàng Dubai

Tiền đạo trẻ của Barcelona đã chiếm trọn sự chú ý, mang về ba giải thưởng: Cầu thủ dưới 23 tuổi xuất sắc nhất La Liga, Tiền đạo xuất sắc nhất năm và giải thưởng Maradona danh giá dành cho Tài năng trẻ xuất sắc nhất.

Trong bài phát biểu khi lên nhận giải, Yamal đã nhìn lại hành trình của mình. “Năm ngoái tôi chỉ là một cậu bé mới đến, nhưng giờ tôi cảm thấy áp lực khi là một cầu thủ quan trọng đối với CLB và đội tuyển quốc gia. May mắn thay, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Tôi nghĩ điều tốt nhất là không nên so sánh mình với bất kỳ ai. Những cầu thủ như Cristiano đã đạt được những gì họ làm được bởi vì họ muốn là chính mình.”

Khi được hỏi người hâm mộ có thể mong đợi gì từ anh trong tương lai, Yamal đã nói đùa rằng, “Không có gì cả, mẹ tôi đang lo liệu mọi việc ở nhà”.

Trong đêm trao giải Quả bóng vàng Dubai này, tất nhiên không thể thiếu ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo khi anh được vinh danh là Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất năm, bổ sung thêm một danh hiệu khác vào sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Đêm vinh quang của Barcelona

Những ngôi sao người Tây Ban Nha hoặc đang thi đấu tại Tây Ban Nha khác cũng tỏa sáng ở Dubai. Aitana Bonmatí được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm, Raphinha giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất La Liga, và HLV Hansi Flick của Barcelona giành giải HLV xuất sắc nhất giải đấu Tây Ban Nha. Bản thân Barcelona được vinh danh là Đội bóng xuất sắc nhất Tây Ban Nha, và cũng nhận giải CLB nữ xuất sắc nhất năm.

Ousmane Dembele được trao vương miện Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, trong khi PSG lần đầu tiên giành giải CLB nam xuất sắc nhất năm.

Các danh hiệu của Globe Soccer Awards được quyết định thông qua cuộc bầu chọn của người hâm mộ kết hợp với các nhà chuyên môn bóng đá gồm các nhà quản lý, các cựu cầu thủ và HLV.

Các giải thưởng chính ở Globe Soccer Awards lần thứ 16

* Cầu thủ nam xuất sắc nhất

Ousmane Dembele (Pháp/PSG)

Kylian Mbappe (Pháp/Real Madrid)

Raphinha (Brazil/Barcelona)

Vitinha (BĐN/PSG)

Lamine Yamal (TBN/Barcelona)

*Cầu thủ Trung Đông xuất sắc nhất

Cristiano Ronaldo (Portugal/Al Nassr)

Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia/Al Hilal)

Karim Benzema (France/Al Ittihad)

Riyad Mahrez (Algeria/Al Ahly)

* Tiền đạo xuất sắc nhất

Lamine Yamal (TBN/Barcelona)

Ousmane Dembele (Pháp/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Kylian Mbappe (Pháp/Real Madrid)

Raphinha (Brazil/Barcelona)

* HLV xuất sắc nhất

Hansi Flick (Barcelona/Đức)

Xabi Alonso (Real Madrid/Bayer Leverkusen/TBN)

Mikel Arteta (Arsenal/TBN)

Luis Enrique (PSG/TBN)

Enzo Maresca (Chelsea/Italy)

* Cầu thủ triển vọng nhất

Desire Doue (Pháp/PSG)

Pau Cubarsi (TBN/Barcelona)

Arda Guler (TNK/Real Madrid)

Joao Neves (BĐN/PSG)

Kenan Yildiz (TNK/Juventus)

* CLB nam xuất sắc nhất:

PSG (Pháp)

Barcelona (TBN)

Chelsea (Anh)

Flamengo (Brazil)

Liverpool (England)

* CLB nữ xuất sắc nhất:

Barcelona (Tây Ban Nha)

Arsenal (Anh)

Chelsea (Anh)

Juventus (Italy)

* Tiền vệ xuất sắc nhất:

Vitinha (BĐN/PSG)

Jude Bellingham (Anh/Real Madrid)

Joao Neves (BĐN/PSG)

Cole Palmer (Anh/Chelsea)

Pedri (TBN/Barcelona)

HOÀNG HÀ