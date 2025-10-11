Vòng loại Asian Cup 2027: Bài kiểm tra quý giá

Khác với những dự đoán trước đó, HLV Kim Sang-sik đã ưu tiên đội hình xuất phát của đội tuyển bóng đá Việt Nam với 11 cựu binh trong cuộc so tài với đội tuyển Nepal vào tối 9-10 trên sân Bình Dương. Tất cả 8 cầu thủ trẻ lứa U23 đều ngồi trên ghế dự bị và một số đã lần lượt vào sân từ giữa hiệp hai.

Tuyển thủ Duy Mạnh không chiến với Sanish Shrestha (Nepal) trong trận lượt đi, tối 9-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Kim Sang-sik đã đánh giá đúng những khó khăn chờ đón đội tuyển Việt Nam trước đối thủ tập trung số đông ở vòng 16m50. Nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã quá hiểu hạn chế của các “thợ săn” bàn thắng của đội tuyển cũng như đội U23 Việt Nam. Thế nên, cặp tiền đạo đá chính là Tiến Linh và Tuấn Hải không hề gây bất ngờ.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik nói: “Trận này chúng tôi đã dứt điểm khá nhiều, nhưng chỉ có thể ghi được 3 bàn thắng. Nếu nhìn một cách nào đấy, đó cũng là một thành công của tuyển Việt Nam khi chúng ta giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải chắt chiu hơn nữa những cơ hội”.

Nepal là đối thủ không mạnh và chủ trương đá phòng ngự ngay từ đầu, nhưng một thế trận khó khăn ở khâu ghi bàn trong gần 2/3 thời gian trận đấu là điều đáng lo ngại. Không chỉ hàng công, trong cuộc so tài vào tối 9-10, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam cũng chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thủ môn Văn Lâm có thời điểm mắc lỗi khi xử lý bóng bằng chân không tốt, may là Nepal không tận dụng thành công. Cũng cần nhắc lại, trận giao hữu quốc tế trước đó gặp đội tuyển Nga, Văn Lâm cũng từng mắc sai lầm dẫn đến bàn thua từ tình huống khống chế bóng bằng chân không tốt.

Chưa dừng lại ở đó, trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh cũng có một số thời điểm làm người xem lo lắng, trong đó có tình huống bị hậu vệ đối phương bật cao “đè người” đánh đầu gỡ hòa 1-1. Giai đoạn hiện nay đội tuyển đang dần trẻ hóa hàng thủ, Duy Mạnh và Tiến Dũng là những chốt chặn để dìu các hậu vệ trẻ. Vì thế, trận lượt đi với Nepal vừa qua, có thể nói đội chủ nhà chỉ mới hài lòng về mặt tỷ số, còn lối chơi thì chưa tạo được ấn tượng rõ nét.

Trận lượt về vào ngày 14-10 tới đây, mục tiêu giành 3 điểm là điều không khó với đội tuyển Việt Nam, cũng là cơ hội cuối cho ông Kim Sang-sik “gò” lại các tuyến để hoàn thiện hơn trước cuộc so tài với đội tuyển Malaysia vào tháng 3-2026, khi hàng tấn công sẽ chào đón sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Thậm chí trong tình hình tiền đạo nội chập chờn phong độ, chân sút đang hoàn thiện các thủ tục nhập tịch Đỗ Hoàng Hên có thể trở thành sự chọn lựa của HLV Kim Sang-sik.

Đỗ Hoàng Hên từng là đồng đội với Nguyễn Xuân Son khi còn thi đấu ở đội Nam Định dưới cái tên Hendrio. Mùa này anh gia nhập Hà Nội FC.

QUỐC CƯỜNG