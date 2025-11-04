Vòng bảng Champions League – Lượt Trận 4: Arsenal tìm kiếm kỷ lục lịch sử, đại chiến Anfiled

Một trong những trận đấu sớm vào thứ Ba sẽ là cơ hội để Arsenal tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng Champions League, ít nhất là trong vài giờ, khi họ hướng đến chiến thắng thứ tư liên tiếp.

"Pháo thủ" sẽ làm khách trên sân của Slavia Prague, đội bóng mới chỉ giành được 2 điểm sau 3 trận. Với việc thầy trò Mikel Arteta đang bất bại trong cả 10 lần đối đầu với các đội bóng đến từ CH Séc, họ được dự đoán sẽ có một chiến thắng dễ dàng.

Hàng phòng ngự siêu hạng là nền tảng cho khởi đầu rực rỡ của Arsenal trong mùa giải 2025-26, không chỉ ở Premier League. Nếu họ giành thêm một chiến thắng và giữ sạch lưới vào thứ Ba, họ sẽ trở thành đội bóng Anh đầu tiên kể từ Leeds United mùa 1969-70 thắng cả 4 trận đầu tiên ở Cúp C1/Champions League mà không để thủng lưới bàn nào.

Không ngạc nhiên khi Arsenal được đánh giá là đội khách có khả năng thắng cao nhất ở Lượt 4, với 70,3% chiến thắng trong 10.000 mô phỏng trước trận; Slavia chỉ thắng trong 11,8%.

Trận đấu sớm còn lại là cuộc đọ sức giữa hai hàng phòng ngự lỏng lẻo nhất giải đấu. Napoli đã thủng lưới 9 lần sau 3 trận, trong khi Eintracht Frankfurt thậm chí còn tệ hơn với 11 bàn thua – không đội nào để lọt lưới nhiều hơn đại diện Đức.

Tuy nhiên, Napoli có thành tích sân nhà cực kỳ ấn tượng tại Champions League, chỉ thua 1 trong 18 trận gần nhất tại Stadio Diego Armando Maradona. Do đó, họ chiếm ưu thế với 57,1% chiến thắng trong các mô phỏng, so với 21,4% của Eintracht.

Hai Cuộc Đại Chiến Đỉnh Cao: Liverpool và PSG

Khi các trận đấu muộn bắt đầu, sự chú ý sẽ đổ dồn vào hai cuộc đối đầu kinh điển tại Anfield và Parc des Princes. Liverpool tiếp đón Real Madrid – tái hiện trận đấu hồi tháng 11 năm ngoái, nơi The Reds thắng 2-0. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Dù vừa thắng Aston Villa cuối tuần qua, trước đó Liverpool đã thua 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ khó có thể thoải mái chào đón đội dẫn đầu giải vô địch Tây Ban Nha.

Trận đấu này cũng chứng kiến cựu ngôi sao Liverpool – nay là HLV của Madrid – Xabi Alonso trở lại Anfield. Dù biết Liverpool đang gặp khó khăn, Alonso hiểu rõ thành tích sân nhà của họ vẫn là một thế lực đáng gờm: họ thắng 20 trong 22 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng/league phase Champions League, bao gồm cả 12 trận thắng liên tiếp gần đây.

Tuy nhiên, cần nhớ chiến thắng tháng 11 năm ngoái là lần duy nhất Liverpool đánh bại Los Blancos trong 9 cuộc đối đầu gần nhất ở Champions League. Siêu máy tính Opta gặp khó khăn khi dự đoán trận này. Dù Liverpool nhỉnh hơn một chút với 38,7% chiến thắng, Madrid cũng thắng tới 37,2%. Đây là một trận đấu cực kỳ khó đoán.

Tương tự là trận Paris Saint-Germain tiếp đón Bayern Munich. PSG có chút lợi thế hơn trong mô phỏng, thắng 40,5% so với 35,9% của Bayern. Mặc dù vậy, PSG đã thua cả 4 lần đối đầu gần nhất với Bayern tại Champions League – chuỗi trận thua dài nhất của họ trước một đối thủ ở giải đấu này. Trên thực tế, không đội nào đánh bại PSG nhiều hơn Bayern ở Champions League (8 lần sau 14 trận).

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng PSG hiện tại đã khác. Chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của họ tại giải (bao gồm cả chung kết mùa trước) là một kỷ lục của câu lạc bộ, và 13 bàn thắng mùa này là nhiều nhất giải. Việc phong tỏa Harry Kane sẽ rất quan trọng; tiền đạo người Anh đang hy vọng ghi bàn trong 5 trận CHAMPIONS LEAGUE liên tiếp lần đầu tiên, thành tích mà chỉ có hai cầu thủ Bayern từng làm được (Robben và Lewandowski).

Các trận khác: Tottenham và Atlético Gần Như Chắc Chắn Thắng

Atlético Madrid tự tin sẽ vực dậy chiến dịch Champions League khi tiếp đón Union Saint-Gilloise. Đội bóng Bỉ vừa bị Inter đè bẹp 4-0 ngay trên sân nhà. Siêu máy tính Opta dự đoán Atlético thắng tới 71,2% tại Metropolitano, biến họ thành đội có khả năng thắng cao thứ hai ở Lượt 4; USG chỉ có 12,6% cơ hội giành trọn 3 điểm.

Không kém cạnh Atlético là Tottenham Hotspur, đội được đánh giá áp đảo khi đối đầu với Copenhagen ở bắc London. Đội bóng Đan Mạch có thành tích tệ hại trước các đội Anh, chỉ thắng 2 trong 19 lần đối đầu với các CLB Premier League ở cúp châu Âu (cả hai chiến thắng đều trước Manchester United). Dù Spurs chưa thực sự thuyết phục ở CHAMPIONS LEAGUE mùa này và có thể hòa 3 trận châu Âu liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 10/2014, siêu máy tính không nghĩ nhiều đến việc họ đánh rơi điểm. Spurs giành chiến thắng trong 66,8% số mô phỏng; Copenhagen chỉ thắng lần đầu tiên trên đất Anh trong 14,8%.

Ứng viên sáng giá khác là Juventus. Dù có khởi đầu mùa giải khó khăn (HLV Igor Tudor bị thay thế bằng Luciano Spalletti), "Bà đầm già" được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tiên mùa 2025-26 khi đón tiếp Sporting CP. Sporting không có duyên khi làm khách trước các đội thuộc top 5 giải vô địch châu Âu, chỉ thắng 1 trong 24 lần đối đầu gần nhất. Juve thắng 48,6% mô phỏng, trong khi Sporting thắng 26,7%.

Thứ Tư, Ngày 5 Tháng 11

Chelsea (66,5%) là ứng viên nặng ký khi hành quân đến Azerbaijan gặp Qarabag (14,5%). Điều này không bất ngờ bởi hai lần gặp nhau trước đó tại CHAMPIONS LEAGUE 2017-18, Chelsea đã thắng 6-0 và 4-0. Trận đấu sớm khác là Pafos (17,8%) tiếp đón Villarreal (60,8%), cả hai đều đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Manchester City và Borussia Dortmund dường như gặp nhau thường xuyên ở Champions League, và đây sẽ là lần thứ bảy. BVB chỉ thắng 1 trong số đó (H2, T3) và siêu máy tính chỉ dự đoán họ thắng 17,9% ở trận này. Man City của Pep Guardiola giành chiến thắng trong 63,3% mô phỏng. Đội bóng Premier League còn lại là Newcastle United sẽ tiếp đón đối thủ La Liga thứ hai mùa này là Athletic Bilbao. Newcastle thắng 59,2% mô phỏng, trong khi Athletic chỉ thắng 18,9%.

Ajax và Benfica là hai đội duy nhất chưa giành được điểm nào. Cả hai đều chơi trên sân nhà ở Lượt 4. Ajax (31,1%) tiếp đón Galatasaray (44,7%), trong khi Benfica (45,5%) hy vọng phục hồi trước Bayer Leverkusen (29,1%) sau trận thua 7-2 trước PSG.

Barcelona đã thắng lớn 6-1 trước Olympiakos thiếu người, nhưng họ có thể đối mặt với thử thách khó khăn hơn tại Club Brugge. Đội bóng Bỉ bất bại 4 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng/league phase Champions League (T3, H1). Dù vậy, đoàn quân của Hansi Flick vẫn là ứng viên sáng giá, thắng 58,7% mô phỏng, so với 20,4% của đội chủ nhà.

Cuối cùng, là cuộc chạm trán thú vị ở Pháp khi Marseille (hạng 18) tiếp đón Atalanta (hạng 17). Marseille là đội được yêu thích hơn (45,4%), nhưng Atalanta cũng có cơ hội chiến thắng đáng kể (30%).

LONG KHANG