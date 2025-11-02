Vỡ òa cảm xúc chiến thắng khi thăng hạng

Bóng chuyền TPHCM tiếp tục có đội tham dự giải vô địch quốc gia 2026 và những cảm xúc của người làm nghề thật khó diễn tả sau khi vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 khép lại.

Đội bóng chuyền nam TPHCM đã trở lại sân chơi vô địch quốc gia 2026. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

2 năm trước, những người lạc quan nhất của bóng chuyền nam TPHCM vẫn phải nhìn nhận vào sự thật rằng đội bóng không thể giữ vững kết quả tại giải vô địch quốc gia 2023. Vì thế, đội bóng chuyền nam TPHCM bị rớt hạng.

Sau 1 năm, tập thể đội bóng nỗ lực chuẩn bị và thi đấu với kỳ vọng vượt qua giải hạng A toàn quốc 2024 để trở lại sân chơi vô địch quốc gia 2025. Đáng tiếc, đội bóng chuyền nam TPHCM chưa thành công. Tuy nhiên, những nỗ lực chuẩn bị và sự thận trọng về chuyên môn của tập thể đội bóng chuyền nam TPHCM đã được đền đáp bằng chiến thắng trước đội chủ nhà Hà Tĩnh tại chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 vào tối ngày 1-11.

Ngay khi trọng tài kết thúc trận đấu, HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn và các học trò đã ôm nhau trong sung sướng với cảm xúc vỡ òa. Thành viên đội bóng đã chờ đợi ngày này trong 2 năm qua để giành được suất thăng hạng trở lại giải vô địch quốc gia của bóng chuyền Việt Nam. Ở vị trí làm chuyên môn, HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn từng trải lòng rằng ông tin các cầu thủ TPHCM có cơ hội làm được mục tiêu đề ra là thăng hạng. Sự tin tưởng ấy được đặt vào từng cầu thủ và trên hết là sự quyết tâm thi đấu trong từng pha bóng trên sân. Trước vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, vị thuyền trưởng này từng bảo rằng: “Tôi luôn hướng đến cho các cầu thủ của mình là không bao giờ từ bỏ cơ hội. Dù chỉ còn một quả ghi điểm, mọi người vẫn phải làm tốt. Từng cơ hội được chắt chiu thì kết quả sẽ thành công”.

Trên sân đấu tại Hà Tĩnh, điều đó tiếp tục được ông Tuấn và ban huấn luyện yêu cầu học trò làm tốt. Trong tất cả các trận đấu, cầu thủ TPHCM luôn giữ sự bình tĩnh và tập thể ấy đã khiến giới chuyên môn hoàn toàn ngỡ ngàng khi giành được tấm vé thăng hạng giải vô địch quốc gia 2026.

“Chúng tôi thấy rằng mỗi đội bóng có sự chuẩn bị của mình. Đội nam TPHCM gồm nhiều cầu thủ đồng đều. Tính hiệu quả chính là việc cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm, cùng trưởng thành với nhau nên sự phối hợp rất ăn ý”, đại diện ban giám sát chuyên môn vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025 trao đổi.

HLV Huỳnh Văn Tuấn đã cùng các học trò giành được kết quả tốt nhất. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Trong 3 năm, vị trí HLV trưởng của đội bóng chuyền nam TPHCM đã thay đổi đáng kể khi cựu HLV Bùi Huy Châm chuyển giao công việc cho HLV Nguyễn Văn Hòa. Sau đó, HLV Nguyễn Văn Hòa cũng kết thúc công việc và HLV Huỳnh Văn Tuấn đảm nhiệm trọng trách. Đội nam TPHCM từng là 1 trong những đội bóng hàng đầu quốc gia với những lần vô địch gần đây là năm 2015, 2018 và 2019. Lần gần nhất đội bóng chuyền nam TPHCM lọt vào trận chung kết giải vô địch quốc gia cũng cách đây 5 năm, năm 2020.

Lúc này đây, suất tham dự giải vô địch quốc gia 2026 đã là kết quả quan trọng nhất của đội nam TPHCM. Thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn có đủ thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới và trên hết, họ vẫn giữ được hình ảnh của thể thao TPHCM là vẫn giữ được đại diện tại sân chơi cao nhất của bóng chuyền quốc gia.

Cùng chung cảm xúc vỡ òa như đội nam TPHCM là đội nữ Hà Nội. Sau chiến thắng tại chung kết giải hạng A toàn quốc 2025, HLV Nguyễn Hữu Bình và toàn bộ cầu thủ cùng ôm nhau chúc mừng chiến thắng. Nhiều cầu thủ của đội nữ Hà Nội đã bật khóc với chiến thắng quyết định để giành suất thăng hạng trở lại giải vô địch quốc gia 2026. “Chúng tôi rất xúc động với cảm xúc chiến thắng này. Đây là kết quả có giá trị của tập thể đội bóng”, trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội) – ông Bùi Đình Lợi nói.

MINH CHIẾN