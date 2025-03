Việt Nam - Campuchia (19 giờ 30 ngày 19-3): Chờ diện mạo mới của nhà vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã khép lại tuần lễ tập luyện đầu tiên tại Bình Dương trong chiến dịch “săn” vé vòng chung kết Asian Cup 2027. Cuộc so tài với đội tuyển Campuchia vào tối 19-3 được xem như một bài kiểm tra toàn diện.

So với đội hình vừa vô địch ASEAN Cup 2024, lực lượng của đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện tại không có Xuân Son, Văn Toàn, Tấn Tài; Tiến Linh, Đình Triệu cũng khó ra sân trong cuộc so tài vào tối 19-3 nhằm đảm bảo cả hai có thể trạng tốt nhất cho cuộc so tài với đội tuyển Lào vào tuần sau. Nhiều thay đổi về nhân sự, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của HLV Kim Sang-sik khi ông còn có trong tay dàn lực lượng đủ mạnh để tiếp đón đội tuyển Campuchia.

Trên hàng công, đội tuyển Việt Nam có Tuấn Hải đang đạt phong độ tốt cùng với Vĩ Hào đủ để hình thành bộ đôi tiền đạo theo sơ đồ 3-5-2. Đan xen lực lượng trẻ trong trận này cũng là điều mà HLV Kim Sang-sik đang hướng tới. Vì thế, ngoài 2 tiền đạo trẻ trên, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Khoa là những vị trí sẵn sàng xung trận cùng với các đàn anh Hoàng Đức, Quang Hải, Ngọc Tân ở khu trung tuyến.

Chiến lược ưu tiên cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này càng được ông Kim thể hiện rõ nét qua việc khi hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh được trả về câu lạc bộ để tiếp tục điều trị chấn thương, ông đã không gọi lại Quế Ngọc Hải cho dù hậu vệ này đang đạt phong độ tốt ở B.Bình Dương.

Hải “Quế” mất điểm trong mắt ông Kim từ sai lầm kép trong trận giao hữu với đội tuyển Ấn Độ vào năm 2024. Lần này, ông đã gọi hậu vệ trẻ Lý Đức, cũng là cơ hội cho cầu thủ này trui rèn trong lộ trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Tuấn Hải sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: THANH QUỐC

Tuy nhiên, thận trọng vẫn là điều cần thiết đối với đội tuyển Việt Nam, bởi Campuchia ngày càng mạnh. Họ dần tiếp bước mô hình mà nhiều quốc gia khác đang vận hành là sử dụng cầu thủ nhập tịch. Đội hình của Campuchia đưa sang Bình Dương có đủ những gương mặt nhập tịch được đánh giá là tốt nhất như Kanmo, Takaki Ose, Abdel Kader Coulibaly, Yudai Ogawa hay Nick Taylor. Thiếu vắng đáng kể nhất của Campuchia lần này là trung vệ gốc Nhật Bản Hikaru Mizuno.

Việc so tài cùng với những cầu thủ giàu kinh nghiệm từ Campuchia cũng là phép thử quan trọng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Gọi là trẻ, nhưng thực tế thì Vĩ Hào, Văn Khang, Thái Sơn, Minh Khoa, Lý Đức không xa lạ với V-League. Tất cả đã thể hiện mình ở giải đấu này và thậm chí là trụ cột ở các câu lạc bộ mà mình đang khoác áo.

Thế nên, sự lo ngại về năng lực, kinh nghiệm thực chiến hẳn là dư thừa. Vấn đề còn lại nằm ở HLV Kim Sang-sik qua việc sử dụng con người và vận hành lối chơi như thế nào để không chỉ ở hiện tại mà còn cho các giải quan trọng kế tiếp với dàn cầu thủ U23 sẽ là chủ đạo.

Để ngỏ khả năng ra sân của Đình Triệu Dù đã ra sân tập cùng với đội được 3 buổi, nhưng khả năng ra sân của thủ môn Đình Triệu trong trận gặp Campuchia vẫn còn để ngỏ qua chia sẻ của HLV Kim Sang-sik tại buổi họp báo vào chiều 18-3. “Thủ môn Đình Triệu đang phục hồi chấn thương tốt, còn khả năng ra sân hay không sẽ được ban huấn luyện quyết định. Chúng tôi cũng rất tiếc khi Bùi Hoàng Việt Anh chia tay đội tuyển, nhưng những cầu thủ khác đang có phong độ tốt, tạo ra sự cạnh tranh trong đội hình. Chúng tôi muốn kiểm chứng khả năng của họ trong trận đấu tới”, ông Kim Sang-sik nói. THANH QUỐC

QUỐC CƯỜNG