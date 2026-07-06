Việt Cường hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Một ngày sau trận đấu giao hữu đầu tiên tại Hàn Quốc với kết quả thắng 6-0 trước Siheung FC, chiều 6-7, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Việt Cường bày tỏ sự yêu thích phong cách thi đấu của Xuân Son.

Tại buổi tập, Ban huấn luyện đã điều chỉnh giáo án theo hướng hồi phục và duy trì nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước khi đội tuyển bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC (K.League 2).

Các cầu thủ chủ yếu thực hiện các bài tập phối hợp trong phạm vi hẹp nhằm duy trì cảm giác bóng và khả năng phối hợp nhóm. Dù giáo án mang tính hồi phục, cường độ vận động vẫn được duy trì xuyên suốt.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường đã có những chia sẻ sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu tập gặp Siheung FC. Việt Cường cho biết đây là lần đầu tiên anh ghi bàn trong màu áo đội tuyển Việt Nam và bàn thắng mang lại thêm sự tự tin cho bản thân.

“Đây là bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia, dù chỉ là đá tập. Điều đó giúp tôi có thêm động lực và sự tự tin để tiếp tục cố gắng trong những buổi tập cũng như các trận đấu sắp tới”, Việt Cường nói.

Phía trước đội tuyển còn hai trận đấu tập với các đối thủ có trình độ chuyên môn cao hơn là Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1). Việt Cường khẳng định nếu tiếp tục được trao cơ hội ra sân, anh sẽ nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình. “Hai trận đấu tới sẽ khó khăn hơn. Nếu được Ban huấn luyện trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Becamex TPHCM nói.

Đánh giá về sự cạnh tranh trên hàng công đội tuyển, Việt Cường cho rằng đây là động lực tích cực để mỗi cầu thủ không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh nói: “Hàng công đội tuyển hiện có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi xem sự cạnh tranh là động lực để bản thân nỗ lực hơn trong tập luyện và cố gắng cạnh tranh bằng chính năng lực của mình”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận giao hữu tiếp theo vào ngày 8-7, gặp Yongin FC

Khi được hỏi muốn thi đấu cùng đồng đội nào nhất trên hàng công, Việt Cường không ngần ngại lựa chọn Nguyễn Xuân Son: “Nếu được lựa chọn, tôi rất muốn thi đấu cùng anh Xuân Son vì tôi rất thích phong cách chơi bóng của anh ấy”.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai gặp Yongin FC vào ngày 8-7. Đây được đánh giá sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao hơn, giúp Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và các phương án chiến thuật trước khi trở về nước thi đấu trận giao hữu mang tính tổng duyệt trước đội tuyển Myanmar nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN Championship 2026.

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