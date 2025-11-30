Vì sao Pep Guardiola và Erling Haaland căng thẳng sau trận đấu

Pep Guardiola không còn xa lạ gì với những cuộc họp báo sau trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, và vị HLV của Man City đã có một cuộc trao đổi đầy cảm xúc với Erling Haaland sau chiến thắng muộn màng của đội bóng.

Pep Guardiola cứ bám theo Haaland để phân trần sau trận đấu

Man City đã giành trọn 3 điểm trước Leeds tại Etihad nhờ bàn thắng muộn của Phil Foden, giúp họ tránh khỏi việc phải ngậm ngùi rời sân sau khi bỏ lỡ lợi thế dẫn trước 2 bàn. Đây là một trận đấu hiếm hoi mà Haaland không thể ghi bàn, và tiền đạo người Na Uy rõ ràng tỏ ra khó chịu khi trận đấu kết thúc.

Bản thân Haaland chỉ có một pha dứt điểm dù chơi suốt 90 phút, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0,13, không có pha lập công nào và cũng không có cơ hội rõ ràng nào. Với cú đánh đầu tầm thấp vào ngay tay thủ môn, pha dứt điểm duy nhất ở phút 88, Haaland nhận thức là mình đang thiết lập một kỷ lục kém cỏi trên mọi đấu trường khi đây là lần đầu tiên anh dứt điểm ít nhất trong một trận đấu trên sân nhà cho Manchester City khi chơi trọn vẹn cả trận.

Có lẽ màn trình diễn khác thường là lý do khiến anh ấy tỏ ra thất vọng rõ rệt sau khi hết giờ, dù đội bóng đã thoát khỏi cú sốc. Khi trọng tài thổi hồi còi mãn trận, Pep Guardiola đã băng ra sân, hướng đến bên Erling Haaland trò chuyện như muốn an ủi tiền đạo người Na Uy sau một trận đấu mà chân sút khét tiếng này mờ nhạt vì không có cơ hội ghi bàn.

Haaland đang săn đuổi bàn thắng thứ 100 để phá kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer khi đạt được cột mốc này sớm nhất trong lịch sử. Nhưng anh đã ‘tắt đài’ ở Newcastle, mờ nhạt trong trận Champions League với Bayer Leverkusen, và giờ đây lại im tiếng ngay trên sân Etihad, bất chấp cha anh đã hiện diện trên khán đài để chờ xem thời khắc con trai ghi tên vào lịch sử.

Chạm mặt Pep sau tiếng còi mãn trận, Haaland dường như đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với HLV, người cố gắng dùng cả hai tay ôm eo anh. Cảnh quay cho thấy Haaland che miệng và phản đối Guardiola, mặc dù vẫn giữ nguyên nụ cười bực bội trên môi.

Guardiola tiếp tục bám đuổi tiền đạo của mình, trong lúc Erling dường như đang cố gắng thoát khỏi cuộc tranh cãi. HLV người Tây Ban Nha vẫn muốn truyền đạt quan điểm của mình và ôm chầm lấy cầu thủ giữa cuộc trao đổi căng thẳng kéo dài khoảng 30 giây. Sky Sport đoán rằng Erling trách Pep đã không điều chỉnh đấu pháp, không phản ứng thích hợp với thay đổi đội hình và chiến thuật của Leeds khiến anh không nhận được đường chuyền nào ra hồn trong suốt trận.

Nhưng Pep từ chối tiết lộ cuộc trò chuyện với Haaland khi phát biểu sau trận đấu. Ông nói: “Trận đấu không diễn ra hoàn hảo trong hiệp 1, nhưng nó đáng lẽ đã kết thúc vì chúng tôi có những cơ hội rõ ràng và không để thủng lưới. Và sau đó, HLV Daniel đã thay đổi hệ thống một cách xuất sắc như Leverkusen đã làm, chuyển sang sơ đồ 5-3-2 và chúng tôi đã để thủng lưới ngay trong những phút đầu tiên của hiệp 2. Cách triển khai bóng hoàn toàn khác, và đội hình ảnh hưởng đến lối chơi của bạn. Bóng đá là cảm xúc và ngay khoảnh khắc đó, chúng tôi đã để thủng lưới bàn thứ 2".

“Chúng tôi đã có một bước tiến và phản ứng rất tốt. Omar và Cherki vào sân, chúng tôi có nhiều cầu thủ hơn trong vòng cấm. Trong những phút cuối cùng, chúng tôi phải đưa bóng nhanh vào vòng cấm vì lúc đó, thời gian không còn nhiều và khoảng trống cũng rất ít. Việc chơi với hậu vệ cánh hay tiền vệ cánh không quan trọng. Cuối cùng, điều quan trọng vẫn là chất lượng của Phil, một cầu thủ có tài năng đặc biệt”.

Lời của Pep trong cuộc họp báo giống như lời trần tình mà ông muốn gửi đến Erling. Pep thực sự đã điều chỉnh, đã tìm cách để ghi bàn và giành chiến thắng. Ông đã thành công nhờ sự tỏa sáng của Phil Foden. Chính Foden cũng minh oan cho ông thầy khi chia sẻ: “Đó là một hiệp đấu đáng thất vọng. Nhưng khi có một khoảng nghỉ ngắn, HLV đã giúp chúng tôi lấy lại tinh thần và chúng tôi đã thích nghi với đội hình của họ. Niềm tin và sự đoàn kết đã được thể hiện vào phút cuối”.

Thực tế là Pep đã tranh thủ lúc thủ thành Donnarumma chấn thương để gọi các học trò lại bên rìa sân cỏ, giải thích cách vận hành chiến thuật. Cho dù, có thể, để giành chiến thắng trong những phút cuối, ông đã phải hy sinh Erling khi xác định đâu là điểm đến của đường chuyền quyết định.

HOÀNG HÀ