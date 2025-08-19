Vì sao Man United chưa thể bán Alejandro Garnacho cho Chelsea

Man United sẵn sàng bán Alejandro Garnacho khi đối tác Chelsea đang muốn chiêu mộ mũi nhọn Argentina, nhưng The Blues cần tiền mặt từ thương vụ Christopher Nkunku, nơi Bayern không chịu mua mà chỉ muốn mượn.

Chelsea đã tìm thấy thỏa thuận với Alejandro Garnacho từ tuần trước

Bayern Munich đã thất bại trong việc hỏi mượn Christopher Nkunku - lời đề nghị này đã bị Chelsea từ chối vì họ đang tìm cách huy động vốn để theo đuổi Alejandro Garnacho.

Cùng với Xavi Simons của RB Leipzig, cầu thủ chạy cánh Garnacho là hai tiền đạo The Blues đang để mắt đến. Nhưng trong khuôn khổ Luật công bằng tài chính của UEFA, Chelsea không muốn chấp thuận bất kỳ chuyển nhượng tạm thời nào, điều đã khiến họ từ chối lời đề nghị của chiến lược gia người Đức dành cho cầu thủ người Pháp.

Ban lãnh đạo Old Trafford sẵn sàng chấp thuận sự ra đi của Garnacho khi cầu thủ người Argentina không còn được trọng dụng. Bản thân cầu thủ này cũng muốn ra đi để vực dậy sự nghiệp và coi Stamford Bridge là điểm đến lý tưởng.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng của chàng trai 21 tuổi phụ thuộc vào một vòng xoáy chuyển nhượng, đòi hỏi Chelsea phải huy động vốn để tiếp tục chiêu mộ. Do đó, theo tờ The Times đưa tin, Chelsea đã nói với Bayern, đội muốn đưa Nkunku trở lại Bundesliga, rằng họ chỉ muốn bán đứt.

Bayern vẫn quan tâm đến Nkunku vì họ cần củng cố hàng công sau khi bán Kingsley Coman cho Al-Nassr hôm thứ Sáu. Nhưng do họ và Chelsea theo đuổi hai thỏa thuận khác nhau, nên bất kỳ động thái nào hiện tại là khó có thể xảy ra.

Inter Milan cũng quan tâm đến Nkunku, nhưng một lần nữa họ được thông báo rằng Chelse3a chỉ đồng ý bán đứt. Leipzig trước đây đã cân nhắc một cách tiếp cận, nhưng cầu thủ này không muốn trở lại CLB cũ vì họ không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa này.

Nkunku còn 4 năm hợp đồng sau khi gia nhập The Blues vào mùa hè năm 2023. Anh đã chuyển đến từ Leipzig với giá 52 triệu bảng sau khi ghi 58 bàn trong hai mùa giải. Tuy nhiên, tại Chelsea, anh chỉ ghi được 18 bàn sau 62 trận.

Manchester United vẫn muốn bán Garnacho và sẵn sàng đón nhận lời đề nghị từ Chelsea. Bất kỳ thương vụ nào cũng sẽ có lợi cho đội bóng thành Manchester, bởi cầu thủ người Argentina, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo, sẽ mang lại lợi nhuận thuần túy, giúp cải thiện chỉ số PSR của họ.

Jadon Sancho cũng là cầu thủ mà Manchester United muốn bán. Giống như Garnacho, anh dường như không có tương lai tại Old Trafford hiện tại, nhưng anh đã từ chối lời đề nghị chuyển đến Roma. Đội bóng Italy sẵn sàng trả 17 triệu bảng, nhưng cầu thủ chạy cánh này vẫn đang chờ xem xét các lựa chọn của mình sau khi được một số CLB liên hệ.

HOÀNG HÀ