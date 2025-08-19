Vì sao Jack Grealish sa sút tại Man City và cách Everton có thể hồi sinh anh

Họ từng cùng nhau đạt được những thành công lớn trước khi đường ai nấy đi. Dù tính cách khác biệt, những người đàn ông cùng tình yêu với Manchester City dường như hòa hợp trong những ngày tháng tốt đẹp.

Guardiola đã chi 100 triệu bảng cho Grealish vào năm 2021, nhưng có thể ông sẽ không thu hồi được chút nào, sau khi loại cầu thủ này khỏi đội hình tham dự Club World Cup mùa hè này. Giờ đây, Grealish được cho mượn đến Everton. Với hai năm còn lại trong hợp đồng với Man City, có lẽ anh đã chơi trận cuối cùng cho họ.

Tuy nhiên, trong buổi tập mở của Man City tuần trước, Grealish dường như vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều cổ động viên. Họ reo hò vì anh, và anh đáp lại bằng cách chụp ảnh, ký áo với phong thái thoải mái. Dường như hội cổ động viên của anh đã bỏ qua những bằng chứng về hai mùa giải gần đây của Man City.

Vậy là có hai phiên bản Jack Grealish: một người hùng của đám đông với sức hút bình dân, và một cầu thủ dễ chấn thương, kém hiệu quả mà Guardiola đã chán ngán. Everton có lẽ hy vọng họ không nhận được cả hai phiên bản đó, mà là một Grealish thứ ba: Người từng là nguồn động lực của Aston Villa, một cầu thủ rê bóng mang đến bàn thắng, kiến tạo và sự phấn khích cho một đội bóng tầm trung, người có cá tính để nâng tầm một CLB lớn.

Jack Grealish trong buổi tập tại City Football Academy

Một Grealish khác đã góp phần vào cú ăn ba của Man City mùa 2022-23: một cầu thủ kỷ luật chiến thuật, bám sát cánh trái, giữ bóng và ít mạo hiểm. Đó là hình ảnh trái ngược với những hành động ngoài sân cỏ của anh. Sự phóng túng của Grealish có thể đã khiến anh trở thành người hùng trong mắt những người mơ ước được sống như vậy nếu vô địch Champions League. Một số người cho rằng sự sa sút của anh tại Man City bắt đầu từ một cuộc ăn chơi đình đám ở Ibiza năm 2023. Những người ở Man City tiếc nuối sự ra đi của anh bao gồm một số nhân viên, những người nhận ra giá trị của một nhân vật nổi tiếng sẵn lòng gặp gỡ người hâm mộ và tạo mối liên kết dễ dàng với họ.

Tuy nhiên, danh tiếng của anh đã vượt xa đóng góp thực tế. Grealish chỉ đá chính một trận ở Premier League trong năm 2025. Anh ghi một bàn thắng ở giải đấu này kể từ năm 2023. Anh ra sân từ đầu 17 trận trong hai mùa giải. Đó không phải con số xứng đáng với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng và mức lương 300.000 bảng mỗi tuần.

Về mặt chiến thuật, Guardiola dường như đã chuyển hướng từ Grealish sang những mẫu cầu thủ chạy cánh khác, như Jeremy Doku với khả năng rê bóng không ngừng, hay Omar Marmoush với tốc độ vượt trội. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào một HLV thích làm việc với đội hình nhỏ gọn như Guardiola có thể dung hòa tất cả, sau khi chiêu mộ 10 tân binh trong năm 2025, và khi một số người như Marmoush hay Rayan Cherki có thể chơi ở vị trí tương tự Phil Foden. Về kế hoạch thay thế Kevin de Bruyne, rõ ràng Guardiola không xem Grealish là một phần trong đó. Dù từng thử nghiệm Grealish ở vai trò sâu hơn trong hai trận vào tháng 12, trước Nottingham Forest, Guardiola sau đó đã ký hợp đồng với Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders và Cherki. Ông hiếm khi sử dụng Grealish ở vị trí trung tâm.

Khi Man City tìm kiếm công thức chiến thắng mới, điểm chung là các ứng viên phải thể hiện được hiệu suất mà Grealish thiếu. Bốn năm tại Man City, Jack chỉ ghi 12 bàn và có 12 kiến tạo ở Premier League. Anh hoạt động tốt trong đội hình vô địch cú ăn ba vì những người khác đóng góp nhiều hơn (trong đội hình đó, Foden, Riyad Mahrez và Julian Alvarez đều ghi bàn vượt trội dù không nằm trong đội hình ưa thích của Guardiola).

Grealish mất vị trí tại Manchester City

Nếu một trong những lý do khiến Guardiola quay lưng với Grealish là lối sống có thể góp phần gây ra chấn thương, anh vẫn còn những người ngưỡng mộ, trong đó có Thomas Tuchel. Một suất dự World Cup có thể là động lực cho Grealish. David Moyes là lựa chọn phù hợp để hồi sinh sự nghiệp của anh: ông từng thành công khi làm việc với những cầu thủ bị lãng quên, và Everton có thể thấy ở Grealish một số nét tương đồng với Steven Pienaar.

Tuy nhiên, một vấn đề là Moyes hiện cần một cầu thủ chạy cánh phải. Ông đã có những lựa chọn hấp dẫn cho hai vị trí mà Grealish có thể chơi trong sơ đồ 4-4-1-1, với hai tân binh mùa hè là Charly Alcaraz và Kiernan Dewsbury-Hall. Cả hai đều có thể chơi ở vị trí số 10, tương tự Iliman Ndiaye, người mang đến sự sáng tạo và không nên bị đẩy sang bên để nhường chỗ cho Grealish. Ndiaye và Dwight McNeil có thể chơi ở cánh trái, và McNeil đặc biệt đóng góp nhiều kiến tạo, nhờ khả năng tạt bóng và đá phạt.

Gần đây, Grealish mang đến ít kiến tạo hơn. Điều này phần nào xuất phát từ cách anh thay đổi tại Man City. Dù Grealish từng gọi Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới, giờ đây anh có thể cần quên đi những gì người Catalan dạy, để nhớ lại phiên bản từng tỏa sáng dưới thời Dean Smith. Dù có làm gì ngoài sân cỏ, Grealish trên sân đã trở thành một trong những cầu thủ tẻ nhạt, trong khi trước đây anh từng là một trong những người thú vị nhất. Khi Everton bước vào kỷ nguyên mới với sân vận động mới, Grealish cần quay ngược thời gian.

LONG KHANG