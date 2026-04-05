Văn Thuận lập công giúp Ninh Bình giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku

Cuộc so tài thu hút sự quan tâm ở vòng 17 V-League vào tối 5-4 trên sân Pleiku giữa HA.GL và Ninh Bình đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách. Trận thắng đã giúp Ninh Bình mở lại hy vọng ở cuộc đua trong tốp 3, trước mắt là tranh vị trí nhì bảng với Viettel.

Geovanne, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình. Ảnh: MINH TRẦN

Hình ảnh đáng chú ý ở khu kỹ thuật đội khách là HLV Vũ Tiến Thành, ông ít khi ra đứng chỉ đạo ở gần đường piste như thường thấy. Gương mặt của nhà cầm quân này cũng không biểu lộ cảm xúc rõ nét khi đội Ninh Bình bị dẫn bàn cũng như lúc đội này ghi hai bàn để lật ngược tình thế. Điều đó dễ hiểu khi ông vừa chuyển sang Ninh Bình nhận ghế HLV ở vai trò biệt phái nhưng vẫn đang còn là người của HA.GL, cảm xúc trái chiều của nhà cầm quân này trong lần trở lại sân Pleiku ở vòng 17 là điều dễ hiểu.

Ở vào thế không được thua trận nhằm tránh nguy cơ bị bật khỏi top 3, trận này lại vắng Nguyễn Hoàng Đức do chấn thương, cùng với đó, đội hình xuất phát chỉ còn 1 ngoại binh là Geovanne đã làm cho ông Vũ Tiến Thành không có nhiều chọn lựa. Bảo Toàn, Quang Nho và Quốc Việt vốn là những cựu binh của đội chủ sân Pleiku cùng được trao nhiệm vụ đá chính ở chuyến trở về này.

Nhiều trạng thái áp lực tâm lý trong chuyến làm khách lần này đã làm cho đội khách nhập cuộc không đúng sức, nhiều tình huống mất tập trung tạo cơ hội cho HA.GL sớm kiểm soát tốt thế trận và tổ chức tấn công dồn dập về phía khung thành thủ môn Văn Lâm. Phút thứ 7, xà ngang đã cứu thua cho Ninh Bình từ cú sút của Hoàng Minh đã đánh bại thủ môn Văn Lâm. Năm phút sau, may mắn đã không thuộc về đội khách sau bàn mở tỷ số 1-0 cho HA.GL từ pha dứt điểm của Đình Lâm.

Phong độ ổn định của thủ môn Trung Kiên đã nhiều phen cứu thua cho đội chủ nhà

Ninh Bình nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng sự “liên lạc” giữa các tuyến không tốt nên các pha lên bóng thiếu tính bất ngờ. Sau những điều chỉnh chiến thuật ở giờ nghỉ giữa hai hiệp, Ninh Bình trở lại tốt hơn từ đầu hiệp hai. Phút 70, sự bế tắc của hàng công đội khách đã được khơi thông với bàn gỡ hòa của Geovanne từ chấm phạt 11m.

Sự hưng phấn trở lại với đội bóng Cố đô Hoa Lư và họ ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 84 từ cú sút đẹp mắt của Văn Thuận. Thắng trận này, Ninh Bình thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội đang đứng nhì bảng là Viettel để thắp lại hy vọng trở lại vị trí nhì bảng.

Trong khi đó HA.GL vẫn chưa thoát khỏi sự bám đuổi của hai đội cuối bảng là PVF và Đà Nẵng khi khoảng cách chỉ là 3 điểm mong manh.

QUỐC CƯỜNG