V-League mở lối cho đội tuyển Việt Nam

Khi các cầu thủ trụ cột đối mặt nguy cơ quá tải, nguồn cầu thủ nhập tịch chưa dồi dào, V-League được kỳ vọng sẽ giúp HLV Kim Sang-sik tìm kiếm những nhân tố mới, đồng thời giải quyết bài toán nhân sự trước mắt.

Sức ép cạnh tranh

Asian Cup 2027 đang đến gần, trong khi bài toán nhân sự của tuyển Việt Nam chưa có lời giải trọn vẹn. Những diễn biến tại V-League vì thế mang ý nghĩa lớn hơn cuộc đua điểm số.

Nếu các CLB mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ nội, duy trì môi trường cạnh tranh và sử dụng lực lượng hợp lý, HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm cơ sở xây dựng đội hình đủ chiều sâu cho thử thách châu lục.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Ảnh: VPF

FIFA ASEAN Cup 2026 đã bộc lộ những hạn chế về chiều sâu đội hình của tuyển Việt Nam. Nhiều gương mặt từng góp công vào thành công năm 2018 cũng đang chịu ảnh hưởng của tuổi tác và mật độ thi đấu.

Áp lực càng lớn khi các đối thủ trong khu vực liên tục tăng cường lực lượng. Xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch giúp nhiều đội tuyển cải thiện đáng kể chất lượng đội hình.

Trong hoàn cảnh đó, bóng đá Việt Nam cần khai thác tốt hơn lực lượng trong nước. V-League trở thành nơi quan trọng để HLV Kim Sang-sik đánh giá phong độ, phát hiện tài năng và tìm kiếm những phương án thay thế phù hợp. Tuy nhiên, quá trình ấy cần sự phối hợp từ các CLB.

Mật độ thi đấu liên tục ở giải quốc nội và đấu trường châu lục đang khiến nhiều tuyển thủ có nguy cơ quá tải. Nguyễn Đình Bắc là trường hợp đáng chú ý khi đã thi đấu hơn 1.300 phút qua 19 trận liên tiếp, dẫn đến những lo ngại về thể trạng.

Tín hiệu tích cực từ giải quốc nội

Sau những vòng đầu V-League 2026-2027, một số CLB đã cho thấy sự mạnh dạn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ. Ở vòng 3, Sông Lam Nghệ An (SLNA) hòa Công an TPHCM 1-1 với đội hình xuất phát có tới 5 cầu thủ U23, trong đó có tiền vệ Việt kiều Trần Đức Vinh, sinh năm 2005.

Thanh Hóa cũng trao cơ hội đá chính cho một cầu thủ U23 và sử dụng thêm hai gương mặt trẻ từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Điều đáng ghi nhận là đội bóng xứ Thanh vẫn duy trì tính cạnh tranh dù đã chia tay 3 tuyển thủ U23 gồm Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ.

Những tín hiệu ấy mang đến hy vọng về nguồn lực kế cận cho đội tuyển. Khi cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên, ban huấn luyện quốc gia sẽ có thêm cơ sở đánh giá năng lực thực tế, thay vì chỉ dựa vào thành tích ở các giải trẻ. Sự cạnh tranh của V-League cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển chọn.

Những đội bóng như SLNA, Hà Tĩnh hay Ninh Bình đang cho thấy khả năng cạnh tranh đáng chú ý. Đặc biệt, chuỗi bốn trận bất bại đầu mùa giải của SLNA là tín hiệu tích cực đối với CLB từng cung cấp nhiều tuyển thủ cho bóng đá Việt Nam.

Trên hàng công, một số gương mặt nội cũng bắt đầu tạo dấu ấn, như chân sút kỳ cựu Phạm Tuấn Hải ghi bàn cho Nam Định vào lưới Thanh Hóa. Trong lúc Xuân Son chấn thương, khả năng thích nghi và ghi bàn của Tuấn Hải tại đội bóng mới có thể mở ra thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik.

Cuộc đua Vua phá lưới sau bốn vòng vẫn ghi nhận sự áp đảo của ngoại binh, nhưng hai cầu thủ nội là Nguyễn Quang Vinh (SLNA, 3 bàn) và Nguyễn Tiến Linh (Công an TPHCM, 2 bàn) cũng cho thấy nét riêng. Một gương mặt đang nổi lên và một chân sút giàu kinh nghiệm, cả hai đều có thể mang đến những phương án đáng cân nhắc cho HLV Kim Sang-sik lựa chọn.

YẾN PHƯƠNG