V-League 2024-2025: CLB bóng đá TPHCM hướng đến giành điểm trên sân nhà

Qua 19 vòng đấu, Hà Tĩnh trở thành hiện tượng thú vị khi chỉ thua 1 trận trong chuyến làm khách trên sân Hải Phòng ở vòng 14, còn lại thầy trò HLV Nguyễn Thành Công từ hòa đến thắng. Gần nhất là trận thắng trên sân Pleiku ở vòng 19 giúp Hà Tĩnh tiếp cận với tốp 3 khi chỉ còn thua Thanh Hóa (đứng hạng 3) 2 điểm.

Trong khi đó, đội chủ nhà TPHCM dù vẫn chưa thoát khỏi khu vực cuối bảng nhưng 2 trận hòa trên sân Thiên Trường và Hàng Đẫy trước các đối thủ mạnh hơn là Nam Định rồi CAHN đã giúp họ lên tinh thần để đến gần hơn với khu vực an toàn. Cuộc so tài giữa hai đội vốn được đánh giá cân sức nên việc họ cùng đặt mục tiêu giành 3 điểm cũng không là điều lạ. Đáng chú ý là trong 5 trận so tài gần đây ưu thế có phần nghiêng về Hà Tĩnh với 3 thắng, 2 hòa. Điều đó càng gia tăng áp lực cho các cầu thủ chủ nhà trong trận này.

Điểm chung giữa hai đội ở lối chơi là vận hành đấu pháp phòng ngự phản công, dựa vào tốc độ và tính hiệu quả của những tay săn bàn. Trận đấu này CLB bóng đá TPHCM vắng hậu vệ Duarte cũng là bất lợi không nhỏ trong việc tổ chức hàng phòng ngự trong thời điểm khả năng trở lại bắt chính của Patrick Lê Giang vẫn còn để ngỏ.

CLB bóng đá TPHCM (áo trắng) sẽ gặp nhiều thử thách ở vòng 20 trước đối thủ Hà Tĩnh. Ảnh: THANH QUỐC

Với 22 điểm hiện nay, khả năng rơi xuống cuối bảng của CLB bóng đá TPHCM là không cao. Nhưng họ vẫn có nguy cơ đi tranh play-off khi chỉ hơn đội đứng áp chót là Bình Định 6 điểm. Vì thế mà sự thận trọng của đội chủ nhà trong giai đoạn này sẽ không thừa, nên giành 1 điểm trước Hà Tĩnh cũng là mục tiêu mà họ hướng đến.

Ở bên kia sân, hòa cũng là mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công khi thực lực vốn không trội hơn khi Hà Tĩnh mạnh ở những bài phòng ngự phản công nhưng trước những đối thủ cũng vận hành lối đá chắc chắn, an toàn như họ thì mọi thứ thật khó lường.

Trận đấu sớm còn lại của vòng 20 vào ngày 25-4 là cuộc so tài giữa Viettel và SLNA. Đây cũng là trận đấu được dự báo quyết liệt khi Viettel đang có 30 điểm, tranh thủ cơ hội 2 đội Nam Định và Hà Nội FC so kè nhau để hy vọng lách qua vươn lên ngôi đầu.

Trong khi đó, SLNA đang có 19 điểm, nguy cơ bị Bình Định hoán đổi vị trí có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên càng không được sẩy chân trong cuộc so tài này. Viettel trội hơn SLNA cả về phong độ, lực lượng cũng như ưu thế sân nhà nên hy vọng giành trọn 3 điểm là khả thi.

