UEFA chấp thuận cho Barcelona trở lại Camp Nou

Trận đấu tiếp theo của Barcelona trên sân nhà tại Champions League sẽ diễn ra tại sân vận động Spotify Camp Nou đã được cải tạo với một phần sức chứa, sau khi La Liga xác nhận trận đấu với Athletic Bilbao sẽ diễn ra tại đây vào thứ Bảy.

Cầu thủ Barcelona trong lần đầu trải nghiệm tại sân Camp Nou sau hơn 2 năm. Ảnh: AFP

Barcelona hôm thứ Tư xác nhận họ sẽ tiếp đón Eintracht Frankfurt tại sân Camp Nou vào ngày 9-12 trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. “Barcelona rất vui mừng khi có thể thi đấu trở lại trên sân vận động của mình và tiếp tục tiến triển trong dự án cải tạo toàn diện sân vận động Spotify Camp Nou mới’, CLB cho biết.

Dự kiến ​​sẽ có khoảng 45.000 vé được bán ra, tương đương sức chứa tối đa được La Liga cho phép trước đó. Nhà vô địch Tây Ban Nha cho biết UEFA đã chấp thuận yêu cầu của đội bóng được trở lại Camp Nou, “với điều kiện tất cả các yêu cầu cần thiết đã được đáp ứng”. Đây là quyết định rất linh hoạt của UEFA, vì quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu buộc các đội phải sử dụng cùng một sân vận động cho cả 4 trận đấu trên sân nhà trong khuôn khổ vòng bảng phân hạng.

Barca trong mùa giải này đã chơi 7 trận sân nhà, chủ yếu tại sân vận động Olympic của thành phố, ngoại trừ tình huống bất khả kháng phải sử dụng sân tập chỉ có 6.000 chỗ vào tháng 9. Tuy nhiên, họ đã thắng đến 6 trận và chỉ chịu thua 1-2 trước nhà vô địch châu Âu Paris St-Germain tại Champions League vào đầu tháng 10.

Barca lần đầu tiên nhận được giấy phép mở cửa trở lại sân vận động vào tháng 10, nhưng giới hạn sức chứa được đặt ra vào thời điểm đó là 25.991 chỗ, con số mà CLB cảm thấy không đủ cao để đáp ứng về mặt tài chính. Sau đó, họ đã tổ chức một sự kiện thử nghiệm tại Camp Nou vào đầu tháng 11, với gần 23.000 người hâm mộ tham dự một buổi tập mở mà Chủ tịch Joan Laporta đánh giá là thành công… Công việc cải tạo sân vận động vẫn đang tiếp tục. Công trình này dự kiến ​​sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2027, khi đó sức chứa sẽ tăng lên 105.000 chỗ ngồi.

Nhà vô địch Tây Ban Nha, đội đang kém 3 điểm so với ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid, chuẩn bị một giai đoạn bận rộn khi sau trận tiếp đón Bilbao là chuyến làm khách đến Chelsea tại Champions League, sau đó là 2 trận La Liga liên tiếp tại Camp Nou gặp Alaves và Atletico Madrid…

THANH TUẤN