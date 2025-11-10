U20 nữ Việt Nam cùng bảng với Trung Quốc và Thái Lan tại giải châu Á

Theo kết quả bốc thăm diễn ra vào chiều 10-11 do LĐBĐ châu Á tổ chức, đội U20 nữ Việt Nam vào bảng đấu được đánh giá không quá nặng khi cùng với U20 Trung Quốc, U20 Bangladesh và đội chủ nhà U20 Thái Lan.

U20 nữ Việt Nam đã xác định được các đối thủ tại giải châu Á

Trước lễ bốc thăm, Ban tổ chức đã tiến hành chia nhóm hạt giống dựa theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đội U20 nữ Việt Nam vào nhóm 3 nên nguy cơ vào bảng “tử thần” khá cao. Tuy nhiên, kết quả bốc thăm đã giúp đội thở phào khi tránh được nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan…

Rơi vào bảng A thì hy vọng giành suất nhì bảng vẫn sáng cửa khi bảng này ngoài Trung Quốc vốn được đánh giá cao thì Việt Nam và Thái Lan là khá cân sức, trong khi Bangladesh được xem là yếu nhất bảng. Hai bảng còn lại gồm CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Uzbekistan, Jordan (B) và Nhật Bản, Australia, Đài Loan (TQ) và Ấn Độ (C).

Chia sẻ về kết quả này, HLV trưởng U20 nữ Việt Nam ông Okiyama Masahiko cho biết: “Bây giờ kết quả bốc thăm và thứ tự các trận đấu đã được quyết định. Trước hết, để chuẩn bị cho trận đầu tiên gặp Trung Quốc, tôi muốn phân tích kỹ lưỡng đối thủ của mình. Trận đấu thứ hai sẽ là gặp chủ nhà Thái Lan. Tôi muốn biến sự tiếc nuối tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2025 thành động lực để chuẩn bị và giành chiến thắng.

Ở trận đấu thứ ba gặp Bangladesh, toàn đội sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm để đạt mục tiêu tiến vào tứ kết và hướng đến các mục tiêu sau đó. Chúng tôi sẽ cùng nhau chuẩn bị thật cẩn thận để giành được cơ hội lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.”

Theo điều lệ giải, 12 đội tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026 sẽ chia ra làm 3 bảng mỗi bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 cái tên dẫn đầu vào thẳng tứ kết. 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất mỗi bảng cũng có vé vớt dự tứ kết.

Tại vòng tứ kết, 8 đội sẽ đấu knock-out để chọn ra 4 đội vào bán kết, sau đó là chung kết. 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự Giải vô địch bóng đá U20 nữ thế giới 2026 tại Ba Lan diễn ra từ ngày 5 đến 27-9 năm sau.

CAO TƯỜNG