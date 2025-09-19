U17 nữ Việt Nam thua U17 Werder Bremen 1-5

Tiếp tục chương trình thi đấu giao hữu tại Đức, chiều 18-9 (giờ địa phương), đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có cuộc so tài với đội U17 nữ Werder Bremen và đã thua với tỷ số 1-5.

U17 nữ Việt Nam thua trận thứ 3 trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đức.

Dù kết quả không như mong đợi, đây được xem là trải nghiệm quan trọng giúp thầy trò HLV tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2026 vào tháng 10 tới.

U17 Werder Bremen thể hiện sự vượt trội với nền tảng thể lực, tốc độ và kỹ thuật hiện đại. Đội hình với 4 cầu thủ thuộc đội tuyển U17 quốc gia Đức: Matilda Schütte, Catelin Zimmermann, Zoe Meinke và thủ môn trẻ Helene Hoffmann tạo ra thế trận khó khăn cho đội U17 nữ Việt Nam. 5 bàn thắng đã được đưa vào lưới U17 Việt Nam.

Về phía các học trò của HLV Okiyama Masahiko, bàn thắng duy nhất được ghi do công của Minh Ánh (25’). Dù để thủng lưới nhiều lần, các cầu thủ trẻ vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu, đặc biệt là những pha phối hợp và nỗ lực dứt điểm ở hiệp 2. Đây sẽ là cơ sở để ban huấn luyện điều chỉnh chiến thuật, cải thiện khả năng tranh chấp và tận dụng cơ hội.

Trận giao hữu này không chỉ là phép thử cho U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức, mà còn là “bài học thực tiễn” để toàn đội rèn giũa bản lĩnh, tiếp cận với tiêu chuẩn bóng đá trẻ hàng đầu thế giới. Những trải nghiệm quý giá này hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực, giúp các cầu thủ tự tin hơn trước khi bước vào chiến dịch vòng loại U17 nữ châu Á 2026 sắp tới.

Tin liên quan U17 nữ Việt Nam thua đội hình 2 của nữ Weder Bremen 1-6

CAO TƯỜNG