U17 nữ Việt Nam thắng U17 nữ Borussia Dortmund 6-2

Tối 10-9 (giờ địa phương), đội tuyển U17 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko đã có trận giao hữu với U17 nữ Borussia Dortmund trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Đức và giành chiến thắng 6-2.

Các cầu thủ Việt Nam bất ngờ thắng cách biệt trước đội bóng trẻ của Đức.

Để thử nghiệm lực lượng, hai đội thống nhất thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, qua đó tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 15, từ một pha phạt góc gây lộn xộn, đội bạn đá phản lưới, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam. Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Thị Minh Ánh nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chính xác. Đến phút 27, Nguyễn Thị Linh Chi Chi tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Trương Yến Linh có mặt kịp thời đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng thứ tư ở phút 30.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Borussia Dortmund có bàn rút ngắn cách biệt ở những phút cuối. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động.

Trong hiệp 3, Hà Yến Nhi ghi bàn từ một pha băng cắt dứt điểm sau đường tạt bóng chuẩn xác từ cánh đối diện. Các cầu thủ U17 Borussia Dortmund sau đó có thêm 1 bàn gỡ trước khi Yến Nhi có bàn thắng ấn định chiến thắng 6-2 cho U17 nữ Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm sự tự tin mà còn là bước chạy đà quan trọng trong hành trình tập huấn tại Đức, chuẩn bị cho Vòng loại giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 sắp tới.

CAO TƯỜNG