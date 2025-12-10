Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt khó, không làm người hâm mộ thất vọng

Tiền vệ Thái Thị Thảo đại diện đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện quyết tâm vượt qua khó khăn, tin tưởng sẽ mang đến niềm vui cho người hâm mộ bằng tấm vé vào bán kết SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm vượt khó để đoạt vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Trận đấu với Myanmar vào chiều mai (11-12) ảnh hưởng trực tiếp đến tấm vé vào bán kết của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta phải giành chiến thắng thì mới có thể đi tiếp. Toàn đội đã gạt hết mọi nỗi buồn sau thất bại trước Philippines, xốc lại tinh thần để hướng tới sự chuẩn bị tốt nhất. Mọi người đang tập trung nghiên cứu đối thủ và hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi”, tiền vệ Thái Thị Thảo chia sẻ ở buổi phỏng vấn trước buổi tập tại Chonburi (Thái Lan) vào chiều 10-12.

Hiện đội tuyển nữ Việt Nam tạm đứng thứ hai bảng B với 3 điểm (hiệu số +6). Vì điều lệ giải đấu tính hiệu số bàn thắng/bàn thua giữa các đội bằng điểm, nên thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thắng Myanmar (6 điểm, hiệu số +4) để chắc chắn giành vé vào bán kết. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Philippines (3 điểm) gần như sẽ vượt qua Malaysia (0 điểm) và tạo áp lực lớn lên cuộc đua đi tiếp.

Dù đầy khó khăn khi chỉ còn một cửa là phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, song Thái Thị Thảo vẫn tràn đầy tự tin nhờ điểm tựa từ người hâm mộ Việt Nam trên khán đài Chonburi.

Người hâm mộ chính là điểm tựa để đội tuyển nữ Việt Nam nuôi hy vọng vượt khó. ẢNH: HỮU THÀNH

“Dù thi đấu ở đâu thì người Việt Nam luôn có mặt trên khán đài. Mọi người luôn cổ vũ rất nồng nhiệt cho chúng tôi. Dù đội tuyển nữ có kết quả tốt hay chưa thuận lợi, mọi người vẫn luôn nán lại để động viên hay chúc mừng. Đấy là động lực để toàn đội quyết tâm và cố gắng không làm các cổ động viên phải thất vọng”, Thái Thị Thảo trải lòng.

Theo tiền vệ Thái Thị Thảo, đội tuyển nữ Việt Nam vừa được ban huấn luyện rút kinh nghiệm sau trận gặp Philippines. Sáng mai, cô cùng các đồng đội sẽ xem băng hình để rút kinh nghiệm về đối thủ cũng như bản thân, qua đó có những chiến thuật hợp lý nhất cho trận đấu gặp Myanmar.

“Hy vọng ngày mai toàn đội sẽ tập trung cao độ để ngăn chặn, hoàn thành tốt nhiệm vụ để giành chiến thắng”, cô nhấn mạnh.

Để tiếp lửa cho đội tuyển nữ Việt Nam trước trận cầu quan trọng với Myanmar, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đã đến thăm và động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bên cạnh sự quan tâm của lãnh đạo đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp tới sân Chonburi để cổ vũ, tiếp thêm tinh thần cho các nữ tuyển thủ Việt Nam.

HỮU THÀNH (từ Chonburi, Thái Lan)