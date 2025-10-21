Tuyển chọn tuyển thủ tài năng từ giải đấu kiếm U23 quốc gia

Diễn ra từ ngày 19 đến 25-10 tại Cung Thể thao - Khu Liên hợp Thể thao tỉnh Quảng Ninh, giải Vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia 2025 quy tụ hơn 100 tuyển thủ tham dự, cũng là cơ sở để ban chuyên môn đánh giá chất lượng đào tạo tại các địa phương.

130 tuyển thủ tranh tài tại giải

Giải Vô địch Đấu kiếm U23 quốc gia 2025 có 130 vận động viên đến từ 6 đơn vị: TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Công an Nhân dân. Tại giải, các tuyển thủ tranh tài 15 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu cá nhân, đồng đội, hỗn hợp nam nữ kiếm ba cạnh, kiếm chém, kiếm liễu.

Giải đấu không chỉ là dịp để các tuyển thủ trẻ trên toàn quốc giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện, đào tạo vận động viên ở các địa phương, đơn vị. Từ đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia và chuẩn bị cho các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

BTC trao giải ở một số nội dung

Theo ông Nguyễn Hồng Đăng – Phụ trách bộ môn Đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam), năm nay, các đơn vị tiếp tục cử lực lượng tốt nhất ở nhóm tuổi để thi đấu giành các kết quả cao, gia tăng mức độ cạnh tranh. Chính vì vậy, đây là dịp thuận lợi để các nhà tuyển trạch thuộc đội tuyển quốc gia có thể tuyển chọn thêm nhiều gương mặt nổi bật, có kỹ thuật chuyên môn tốt.

Một số nội dung thi đấu đã diễn ra và tìm ra chủ nhân của những tấm huy chương. Ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam, các đại diện đến từ TPHCM đã giành 1 HCV (Phạm Minh Dương), 1 HCB (Nguyễn Thành Trung) và 1 HCĐ (Bùi Tuấn Anh). Ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ, các kiếm thủ đến từ Hà Nội đã cho thấy sức mạnh vượt trội khi giành 1 HCV (Phạm Thị Huyền), 1 HCB (Bùi Thị Linh Chi) và 1 HCĐ (Trịnh Quỳnh Trang).

NGUYỄN ANH