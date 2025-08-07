Từ lời động viên của con trai, Cazorla sẵn sàng cho một kết thúc cổ tích

Khi Santi Cazorla chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp dưới màu áo câu lạc bộ quê nhà Real Oviedo, những lời nói của cậu con trai Enzo vẫn vang vọng trong tim người đàn ông 40 tuổi ấy.

Trong suốt hai năm chật vật với chấn thương mắt cá tưởng chừng cướp đi cả đôi chân của mình, điều duy nhất Enzo mong mỏi là được nhìn thấy cha mình lại tung hoành trên sân cỏ. 636 ngày chữa trị, 11 ca phẫu thuật và nguy cơ hoại tử gân Achilles đã khiến Cazorla gần như gục ngã – nhưng chính tình yêu từ Enzo, giờ đã 15 tuổi, cùng vợ Ursula và con gái India (12 tuổi) đã giữ anh tiếp tục chiến đấu.

"Có những lúc tôi gọi điện cho gia đình và nói: Anh sẽ dừng lại thôi. Sau một năm, anh chỉ muốn ở bên các em. Anh cô đơn ở đây, không có gia đình, mọi thứ đều không ổn", Santi tâm sự với BBC. "Nhưng con trai tôi nói: Không, bố ơi, bố hãy cố gắng thêm lần nữa đi – ngày mai sẽ tốt hơn, bố sẽ thấy khỏe hơn. Con muốn nhìn thấy bố thi đấu lần nữa, con yêu khi được xem bố khoác áo Arsenal và các đội bóng khác. Bố ơi, hãy trở lại đi! Và cuối cùng, tôi đã làm được. Nhưng ở thời điểm ấy, thật khó để tin rằng mình có thể trở lại. Những lời nói ấy chính là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng tôi mỗi ngày".

Chính nghị lực ấy đã giúp anh viết nên cái kết viên mãn cho sự nghiệp của mình. Một vòng tròn khép lại khi anh giúp Real Oviedo – đội bóng anh rời đi năm 2003 khi chưa kịp ra sân cho đội một – trở lại La Liga sau 24 năm chờ đợi, nhờ chiến thắng ở vòng play-off Segunda Division mùa trước.

Đây sẽ là một kết thúc cổ tích dành cho người hâm mộ trung thành của Carbayones, khi anh vừa ký bản hợp đồng cuối cùng – một năm – cách đây ba tuần. "Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi. Tôi phải lắng nghe cơ thể mình, và nó đang lên tiếng rồi", Cazorla chia sẻ. "Khi còn là một cậu bé, tôi luôn mơ ước được khoác áo câu lạc bộ quê nhà, và giờ đây tôi đang ở đây – may mắn được thi đấu ở giải đấu cao nhất cùng đội bóng của mình. Tôi yêu bóng đá, nhưng mọi thứ đều có điểm dừng. Giờ đây, tôi phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, những cơn đau hàng ngày."

"Nếu bạn có ước mơ, hãy chiến đấu mỗi ngày"

Lời kể của Cazorla là một trải nghiệm đầy cảm hứng. Hành trình của anh không hề dễ dàng. Sau một cú đá vô hại khi thi đấu cho Tây Ban Nha gặp Chile năm 2013, anh phải chịu đựng chấn thương mắt cá nhưng vẫn cố gắng thi đấu thêm ba năm. Đến khi cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, anh buộc phải điều trị – nhưng không ngờ phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật, một trong số đó dẫn đến nhiễm trùng, phá hủy gần 11cm gân Achilles và suýt cướp đi đôi chân của anh.

Xương của anh trở nên yếu đi. Một ca phẫu thuật tái tạo gân Achilles đã phải sử dụng da từ cánh tay trái – nơi có hình xăm tên con gái – để ghép vào mắt cá chân phải. Các bác sĩ nói rằng, nếu có thể đi lại bình thường đã là may mắn, chứ đừng nói đến chuyện chơi bóng. Nhưng khi được hỏi về cuộc trò chuyện đó, Cazorla – người mô tả mắt cá của mình như "một bức tranh ghép hình" – nhớ lại sự kiên cường của mình.

"Tôi chưa bao giờ tin vào những lời như vậy", anh nói. "Chấn thương rất nặng, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự chấp nhận nó. Tôi luôn nghĩ mình chỉ bị một chấn thương nhỏ."Anh liên tục trì hoãn phẫu thuật, cho đến khi không thể trì hoãn thêm nữa. "Đó là khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp, không chỉ trong bóng đá mà còn trong cuộc đời tôi," anh nói thêm. "Tôi xa gia đình, vợ con, nhưng bạn phải chiến đấu – nếu có ước mơ, bạn phải đấu tranh mỗi ngày. Vợ tôi, các con, mẹ tôi, anh trai… Tôi phải chiến đấu vì họ. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi".

Arsenal và hành trình trở lại

Dù vậy, Arsenal không chia sẻ niềm tin của Cazorla về khả năng trở lại. Họ từng gia hạn hợp đồng với anh một lần, nhưng đến năm 2018, anh không thể thuyết phục được "Pháo thủ" cho mình cơ hội. Cuối cùng, anh trở về Villarreal trong ba năm, nơi anh có thêm 86 trận đấu sau 233 lần ra sân trước đó.

"Tôi nhớ khi mình bắt đầu cảm thấy khá hơn sau một năm rưỡi, tôi trở lại và nói: 'Xin hãy cho tôi cơ hội tham gia mùa giải, sau đó tôi muốn ký thêm một năm nữa'," anh kể lại, sau khi có 180 lần ra sân và ghi 29 bàn cho Arsenal trong sáu năm. "Nhưng họ nói rằng họ không nghĩ tôi có thể trở lại đỉnh cao. Điều đó cũng dễ hiểu khi bạn vắng mặt hai năm. Tôi rất thẳng thắn với họ – hãy cho tôi cơ hội vì tôi đã sẵn sàng. Nhưng họ từ chối, và tôi phải chấp nhận điều đó."

Dù vậy, anh vẫn luôn nói về Arsenal với tình yêu sâu sắc và giữ mối quan hệ thân thiết với Mikel Arteta, đội trưởng cũ của anh tại Emirates. Anh cũng không đóng cửa khả năng trở lại Arsenal sau khi giải nghệ. Tương lai của anh sẽ gắn liền với bóng đá, nhưng Cazorla sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.

Mùa giải cuối – trọn vẹn từng khoảnh khắc

Trải nghiệm của Cazorla đã thay đổi cách anh nhìn nhận cuộc sống, đặc biệt khi bước vào mùa giải cuối cùng với quyết tâm tận hưởng từng giây phút. "Giờ đây, tôi luôn cố gắng tận hưởng những điều nhỏ bé," anh nói. "Khi bạn già đi, bạn học cách trân trọng mọi thứ, trong khi khi còn trẻ, bạn chưa sẵn sàng. Đây là năm cuối cùng của tôi, nên dù những buổi tập tiền mùa giải thường rất vất vả, giờ tôi lại thấy vui".

Sự trở lại của Cazorla và Oviedo tại La Liga tháng tới sẽ diễn ra ở… Villarreal – một sự trùng hợp đầy ý nghĩa. Và trận đấu sân nhà đầu tiên? Gặp Real Madrid.

Dù khiêm tốn không nhận công, nhưng sự trở lại của Cazorla chính là chất xúc tác giúp Oviedo thăng tiến. Anh giúp đội bóng lọt vào play-off Segunda Division mùa 2023-24, dù thua Espanyol, nhưng mùa sau đó – đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập – họ đã làm nên lịch sử.

Cú đá phạt của anh vào lưới Almeria đưa Oviedo đến trận chung kết play-off gặp Mirandes. Cazorla vắng mặt ở lượt đi, nhưng trở lại ở lượt về để ghi bàn từ chấm phạt đền, khơi dậy tinh thần giúp đội bóng lội ngược dòng từ thua 0-2 để thắng 3-2 chung cuộc.

Oviedo từng rơi xuống hạng tư sau khi xuống hạng khỏi La Liga năm 2001. Họ còn chơi ở Segunda Division B vào mùa 2014-15 – cùng thời điểm Cazorla vô địch FA Cup lần thứ hai với Arsenal. Sinh ra ở làng Fonciello, cách Oviedo 10 phút lái xe, anh lớn lên là một CĐV của Los Azules.

Anh gia nhập câu lạc bộ từ năm 8 tuổi, chứng kiến họ xuống hạng, và sau đó – dù chưa kịp ra sân cho đội một – phải rời đi đến Villarreal năm 18 tuổi do câu lạc bộ khủng hoảng tài chính. Năm 2012, khi còn là tuyển thủ Tây Ban Nha, anh đã mua cổ phần của câu lạc bộ trong lúc họ khó khăn, và hai năm trước, anh trở về với mong muốn giúp đỡ. Cazorla sẵn sàng thi đấu không lương, nhưng do quy định của giải đấu, anh chỉ nhận mức lương tối thiểu – 80.000 bảng/năm, đồng thời dành 10% doanh thu áo đấu cho học viện trẻ.

Khi ký hợp đồng mới, câu lạc bộ gọi anh là biểu tượng. Dù là trung tâm của sân khấu, Cazorla – nhà vô địch EURO hai lần cùng Tây Ban Nha – vẫn khiêm tốn khi nghĩ về di sản của mình. "Tôi không muốn cảm thấy mình là biểu tượng. Tôi chỉ là một cầu thủ bình thường, năm nay đã 40 tuổi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ và câu lạc bộ lên hạng cao nhất. Tôi không coi mình là biểu tượng," người kiến tạo khiêm nhường nói. "Tôi biết mình là tấm gương cho đồng đội, và họ nhìn tôi như một siêu sao, nhưng tôi không muốn điều đó. Họ còn trẻ, một số chỉ mới chơi ở giải hạng hai, nên khi tôi đến, ngày đầu tiên, họ nhìn tôi như một cựu cầu thủ Arsenal và tuyển quốc gia. Họ tôn trọng tôi, nhưng tôi không muốn ở vị trí đó.

Santi Cazorla không chỉ là một cầu thủ xuất sắc – anh là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, tình yêu gia đình và lòng trung thành với đam mê. Mùa giải cuối cùng của anh với Real Oviedo không chỉ là một vòng tròn khép lại, mà còn là câu chuyện cổ tích đẹp nhất của bóng đá.

HỒ VIỆT