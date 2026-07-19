Trước giờ bóng lăn - Những điều cần biết trước trận tranh hạng 3

Trận đấu diễn ra tại Hard Rock Stadium (Miami Stadium), ở Miami, Florida, lúc 4g sáng ngày 19-6, giờ Việt Nam. Dự báo nhiệt độ tại Miami Gardens vào giờ bóng lăn khoảng 31°C, độ ẩm cao, kèm khả năng có giông vào đầu giờ chiều. Một nguồn khác cho biết cụ thể hơn: nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 93°F (khoảng 34°C) nhưng cảm giác thực tế lên đến 104°F (40°C), kèm cảnh báo sét từ các cơn giông gần đó có thể ảnh hưởng tới trận đấu.

Về khán giả, đây được dự đoán là một bầu không khí đặc biệt: lượng khán giả dự kiến mang tính "trung lập - lễ hội" nhiều hơn là cuồng nhiệt một chiều, do cộng đồng gốc Caribbean nói tiếng Pháp và cộng đồng người Anh tại Miami đều đông đảo, cộng thêm lượng du khách theo dõi giải đấu. Vé trận này cũng được bán chậm hơn so với các trận khác trong tuần cuối — phần nào phản ánh tâm lý "trận đấu không ai muốn chơi" đặc trưng của các trận tranh hạng Ba.

Tương quan trận đấu

Lịch sử không ủng hộ người Anh trong các trận tranh hạng ba. Họ từng thất bại 1-2 trước Italy năm 1990 và 2-0 trước Bỉ năm 2018. Thêm vào đó, đội tuyển Anh chỉ thắng được 1 trong 9 lần đối đầu gần nhất với Pháp, bao gồm cả thất bại đau đớn tại tứ kết World Cup 2022. Một tấm huy chương đồng dù không thể bù đắp được nỗi thất vọng, nhưng sẽ là thành tích tốt thứ hai trong lịch sử bóng đá nam của nước này kể từ chức vô địch 1966.

Pháp là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch lần thứ ba nhưng đã bị Tây Ban Nha - đội bóng giàu kinh nghiệm - áp đảo hoàn toàn ở bán kết. Đáng chú ý, đây được xem là trận đấu chia tay mang tính biểu tượng: HLV Didier Deschamps, người dẫn dắt Pháp 14 năm qua và từng đưa đội vô địch năm 2018, vào chung kết năm 2022, sẽ cầm quân lần cuối cùng trong trận gặp Anh. Đây là trận thứ 290 của ông.

Cuộc đi săn lịch sử của Kylian Mbappé và Harry Kane Kylian Mbappé: Đã có 20 bàn thắng qua các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục vĩ đại nhất mọi thời đại của Lionel Messi đúng 1 bàn. Đặc biệt, trong cuộc đua Chiếc giày vàng 2026, Mbappé đang bám đuổi Messi cực kỳ gắt gao. Cả hai cùng có 8 bàn, nhưng Messi đang dẫn đầu nhờ 4 pha kiến tạo (Mbappé mới có 3). Một cú đúp trong trận hạng 3 có thể thay đổi tất cả.

Đã có 20 bàn thắng qua các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục vĩ đại nhất mọi thời đại của Lionel Messi đúng 1 bàn. Đặc biệt, trong cuộc đua Chiếc giày vàng 2026, Mbappé đang bám đuổi Messi cực kỳ gắt gao. Cả hai cùng có 8 bàn, nhưng Messi đang dẫn đầu nhờ 4 pha kiến tạo (Mbappé mới có 3). Một cú đúp trong trận hạng 3 có thể thay đổi tất cả. Harry Kane: Với 14 bàn, thủ quân tuyển Anh chỉ cần một pha lập công nữa để cân bằng thành tích 15 bàn của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Phát biểu đáng chú ý

HLV Deschamps (Pháp): "Có một vị trí hạng Ba để tranh, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được nó. Chúng tôi không ở nơi mình muốn hay kỳ vọng. Sự thất vọng tương xứng với tham vọng của chúng tôi... nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Không còn lựa chọn nào khác".

HLV Tuchel (Anh): "Không cầu thủ Anh nào, không cầu thủ Pháp nào muốn đá trận này. Họ muốn đá chung kết. Chúng tôi đã cống hiến tất cả để có mặt ở chung kết".

Nhận định truyền thông

Franceinfo (Pháp) đặt trận đấu này trong lăng kính hoài niệm, mô tả đây là dịp để tôn vinh di sản của Deschamps hơn là một cuộc đọ sức thông thường, đồng thời lưu ý xu hướng lịch sử: các đội thua bán kết ở World Cup thường xoay tua đội hình mạnh tay tại trận tranh hạng Ba (báo dẫn lại các ví dụ từ 1982 và 1986 dưới thời HLV Michel Hidalgo và Henri Michel).

Trang tin đến từ Pháp info.fr thì đóng khung trận đấu như "một trận không ai muốn chơi" nhưng vẫn coi đây là dấu mốc khép lại một chương lịch sử của bóng đá Pháp, khi Deschamps thi đấu trận thứ 290 và cuối cùng trên cương vị HLV trưởng.

Truyền thông Anh xoáy sâu vào phát ngôn gây chú ý của Tuchel về việc "nên bỏ trận tranh hạng Ba", coi đây là điểm nhấn thời sự hơn cả chuyên môn - đặt trong bối cảnh ông vẫn đang chịu áp lực chỉ trích sau quyết định rút Reece James và chuyển sang lối chơi phòng ngự khi đang dẫn Argentina, dẫn tới bàn thua ngược ở phút cuối. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Anh đã xác nhận Tuchel tiếp tục dẫn dắt đội tuyển đến Euro 2028, nên trận đấu này cũng được xem là dịp để ông xoay tua, trao cơ hội cho các cầu thủ ít được ra sân.

Sân thi đấu — Tổ trọng tài — Tiền thưởng

Miami Stadium (Hard Rock Stadium) tại Miami Gardens, Florida — sân nhà của đội bóng bầu dục NFL Miami Dolphins, đã tổ chức 6 trận trước đó tại giải, gần nhất là trận Anh thắng Na Uy ở tứ kết.

Ông Jesús Valenzuela (Venezuela) được chỉ định làm trọng tài chính. Đây là trọng tài FIFA từ năm 2013, từng được IFFHS bầu là trọng tài xuất sắc nhất CONMEBOL năm 2021, và đây mới là kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp của ông. Tổ trọng tài chính là người Venezuela, trợ lý thứ tư là người Morocco, còn tổ VAR do một trọng tài Uruguay dẫn dắt.

Theo bảng phân bổ tiền thưởng chính thức, đội hạng Ba nhận 29 triệu USD, trong khi đội hạng Tư chỉ nhận 27 triệu USD (chưa tính khoản 2,5 triệu USD hỗ trợ chuẩn bị mà đội nào cũng nhận). Điều thú vị: dù đội tuyển Pháp chắc chắn nhận ít nhất 27 triệu USD , ngôi sao Mbappé được cho là sẽ không nhận một xu nào từ khoản tiền thưởng của đội tuyển quốc gia, điều anh làm kể từ năm 2018.

LONG KHANG