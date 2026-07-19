Saka và Mbappe nhận điểm cao nhất trong "cơn mưa" 10 bàn thắng

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock (Miami) đã đi vào lịch sử như một trong những cuộc đối đầu điên rồ và kịch tính nhất. Trong một ngày mà hàng phòng ngự cả hai bên đều chơi hớ hênh, người hâm mộ đã được chứng kiến "cơn mưa" 10 bàn thắng với chiến thắng chung cuộc 6-4 nghiêng về phía đội tuyển Anh. Đây là kết quả giúp "Tam Sư" có được vị trí cao nhất tại một kỳ World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock (Miami) đã đi vào lịch sử như một trong những cuộc đối đầu điên rồ và kịch tính nhất. Trong một ngày mà hàng phòng ngự cả hai bên đều chơi hớ hênh, người hâm mộ đã được chứng kiến "cơn mưa" 10 bàn thắng với chiến thắng chung cuộc 6-4 nghiêng về phía đội tuyển Anh. Đây là kết quả giúp "Tam Sư" có được vị trí cao nhất tại một kỳ World Cup kể từ sau chức vô địch năm 1966.

Với cú hat-trick, tiền đạo chạy cánh Bukayo Saka đã nhận điểm gần tối đa (9,8) trong trận này. Phía bên kia, Kylian Mbappe lập một cú đúp để chính thức vượt qua Lionel Messi, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup với 22 pha lập công. Anh được chấm điểm cao nhất đội tuyển Pháp.

Chấm điểm cầu thủ (Theo Sportstar & LiveScore)

Đội tuyển Pháp

Điểm

Đội tuyển Anh

Điểm

Mike Maignan

4.5 - 5.7

Dean Henderson

6.5 - 7.3

Theo Hernández

4.7 - 5.4

Djed Spence

7.0 - 7.5

Ibrahima Konaté

4.3 - 5.3

Ezri Konsa

7.4

Maxence Lacroix

5.7

Marc Guéhi

6.7 - 7.5

Malo Gusto

5.0 - 5.5

Bukayo Saka

9.4 - 9.8

Warren Zaïre-Emery

4.6 - 5.9

Declan Rice

8.4 - 8.5

Kylian Mbappé

8.9 - 9.1

Marcus Rashford

7.2 - 7.7

Michael Olise

7.0 - 8.4

Jude Bellingham

7.9 - 8.0

Bradley Barcola (Sub)

7.0 - 7.4

Eberechi Eze

6.6 - 8.1

Ousmane Dembélé (Sub)

7.4 - 7.8

Morgan Rogers

6.3 - 7.7

Dayot Upamecano (Sub)

7.1 - 7.4

Ivan Toney

5.9 - 6.8



Các thống kê và kỷ lục đáng chú ý

Trận đấu lịch sử: Đây là trận đấu đầu tiên tại World Cup có từ 10 bàn thắng trở lên kể từ năm 1982 (Hungary 10-1 El Salvador) và là trận vòng knock-out ghi nhiều bàn nhất kể từ năm 1954.

Kylian Mbappe: Thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 10 bàn thắng trong một kỳ World Cup kể từ sau Gerd Muller năm 1970.

Bukayo Saka: Trở thành cầu thủ người Anh thứ hai lập hat-trick trong một trận đấu knock-out World Cup, sau Sir Geoff Hurst năm 1966.

Michael Olise: Phá kỷ lục của Pele để trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong một kỳ World Cup (7 kiến tạo).

Jude Bellingham: Ghi tổng cộng 7 bàn thắng tại giải lần này, lập kỷ lục cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất trong một giải đấu lớn (World Cup/EURO).

Đội tuyển Pháp lần đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới 6 bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Hiệu suất: Trận đấu có số pha dứt điểm trúng đích nhiều nhất giải (20 pha) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) kết hợp cao nhất (5.7).

LONG KHANG