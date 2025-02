Trước Derby Merseyside: Ma Thuật Moyes mang đến sự chuyển mình và hi vọng cho Everton

Khi Bão Darragh khiến trận đấu bị hoãn vào ngày 7-12, Sean Dyche lúc đó đã dẫn dắt Everton chỉ giành được ba chiến thắng trong 14 trận Premier League đầu mùa. Giờ đây, Dyche đã ra đi, và cựu HLV David Moyes trở lại sau 11 năm vắng mặt để dẫn dắt đội bóng có chuỗi ba trận thắng liên tiếp tại giải đấu trước trận derby với Liverpool vào thứ Tư.

Thật phù hợp khi Moyes – người là HLV duy nhất còn lại trong lịch sử từng dẫn dắt Everton ít nhất 500 trận – sẽ dẫn dắt đội bóng tham gia trận derby Merseyside cuối cùng được diễn ra tại Goodison Park huyền thoại. Mặc dù vị trí hiện tại của Everton trong bảng xếp hạng có thể khiến nhiều người nghĩ rằng họ đang đứng ở vị trí nguy hiểm, nhưng số điểm của họ lại kể một câu chuyện khác.

Ba chiến thắng tại Premier League dưới sự dẫn dắt của Moyes trước Tottenham Hotspur, Brighton và Leicester City có nghĩa là họ chỉ còn cách nhóm xuống hạng hai điểm, nhưng khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 18 Leicester hiện đã là 9 điểm. Hơn nữa, họ còn một trận chưa đấu, với trận derby giúp họ có cơ hội gia tăng khoảng cách này lên 12 điểm. Khi Dyche bị sa thải vào ngày 9-1, khoảng cách giữa Everton và khu vực xuống hạng chỉ là một điểm, trong khi chỉ có đội xếp cuối Southampton là đội giành ít chiến thắng hơn (1) và ghi ít bàn thắng hơn (12) so với Everton (3 chiến thắng, 15 bàn thắng).

Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Moyes trở lại dẫn dắt một đội bóng cũ ở Premier League. HLV dày dạn kinh nghiệm này đã có hai giai đoạn huấn luyện tại West Ham United, và ông thậm chí còn làm tốt hơn trong lần thứ hai (1,36 điểm trung bình mỗi trận) so với lần đầu tiên (1,22), đồng thời giúp đội bóng này giành vinh quang châu Âu khi giành chiến thắng trong trận chung kết Conference League 2023 trước Fiorentina ở Prague.

Hiện tại, không có nhiều kỳ vọng rằng Moyes sẽ làm tốt hơn lần thứ hai tại Everton, khi CLB đang ở một vị trí rất khác so với thời kỳ ông dẫn dắt từ năm 2002 đến 2013. Trong suốt 11 năm đó, Moyes đã đưa Everton đến vị trí xếp hạng Premier League cao nhất trong lịch sử CLB (thứ 4 vào mùa giải 2004-05) và 9 trong số 13 mùa giải có số điểm tốt nhất của họ.

Điều Everton cần lúc này là sự ổn định, và cho đến nay, Moyes đã mang lại cho họ điều đó và hơn thế nữa. Nhưng – ngoài việc họ hy vọng đây chỉ là một cú vấp ngã trong trận thua tại vòng 4 FA Cup trước Bournemouth vào cuối tuần – Moyes đã thay đổi vận mệnh của CLB như thế nào kể từ khi tiếp quản vào ngày 11 tháng 1?

Thật khó để đánh giá quá nhiều chỉ qua bốn trận đấu tại giải, nhưng Moyes dường như đã thúc đẩy các cầu thủ Everton chơi tấn công ngay từ đầu trận. Với 7 bàn thắng ghi được trước giờ nghỉ giải lao mà chưa để thủng lưới. Ngay cả trong trận đấu mở màn của Moyes – một thất bại 0-1 trước Aston Villa – họ cũng đã kết thúc hiệp một mà không bị thủng lưới. Họ đã thống trị đối thủ trong hiệp một trong ba chiến thắng gần nhất.

Everton Trong Hiệp Một Mùa Giải 2024-25

Chiến thắng 4-0 trước Leicester tại Goodison Park vào ngày 1 tháng 2 chứng kiến Abdoulaye Doucouré ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 10,18 giây, trở thành bàn thắng nhanh thứ tư trong lịch sử Premier League. Sau đó, Beto ghi thêm hai bàn, một trong phút thứ 6 và một bàn nữa trong thời gian bù giờ của hiệp một. Chiến thắng 3-2 trước Tottenham vào ngày 19 tháng 1 cũng chứng kiến Everton dẫn trước 3-0 trước giờ nghỉ.

Tất nhiên, việc cải thiện các màn trình diễn trong hiệp một cũng góp phần vào việc cải thiện trạng thái trận đấu. Một trong những vấn đề của Everton dưới thời Dyche là dù đội bóng này rất khó bị đánh bại, họ lại phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định để ghi bàn do thiếu sức mạnh tấn công trong những pha bóng mở. Trong mùa giải 2024-25 dưới thời Dyche, Everton chỉ dẫn trước trong tổng cộng 370 phút (19,8% thời gian thi đấu), bao gồm cả thời gian bù giờ ở cả hai hiệp. Kể từ khi Moyes trở lại, Everton đã dẫn trước tổng cộng 257 phút sau 4 trận và ở vị trí thắng trong 63,1% tổng thời gian thi đấu.

Việc vươn lên dẫn trước và kiểm soát hiệp một trước đối thủ đã giúp Everton trở nên điềm tĩnh hơn trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Kể từ trận đấu đầu tiên của Moyes, Everton đã có chất lượng cú sút (không phải đá phạt) tốt nhất trong giải đấu (0,15 xG bàn thắng kỳ vọng đến từ mỗi cú sút) và có tỷ lệ chuyển đổi cao thứ hai tại Premier League từ những cú sút này (18,9%).

Cơ Hội Ghi Bàn Của Everton Dưới Thời Moyes Mùa Giải 2024-25

Trong 19 trận Premier League dưới thời Dyche mùa giải 2024-25, tình hình hoàn toàn ngược lại, khi Everton trung bình có chất lượng cú sút kém nhất (0,08 xG mỗi cú sút) và tỷ lệ chuyển đổi cú sút từ các tình huống không phạt thấp thứ hai giải đấu (6,9%), chỉ đứng sau đội cuối bảng Southampton (6,4%).

Phong cách chơi tổng thể trong các tình huống bóng mở dường như không khác biệt quá lớn, hơn nữa cũng chỉ mới 4 trận đấu dưới thời Moyes, nhưng có những dấu hiệu tích cực đối với các fan hâm mộ muốn thấy một đội bóng chơi với cường độ cao hơn, với những đường chuyền nhanh và chính xác trên mặt đất thay vì xu hướng chuyền dài.

Dưới thời Dyche, việc Everton cố gắng đưa bóng vào các khu vực rộng và tạt những quả tạt là điều thường xuyên thấy, nhưng điều này đã thay đổi dưới thời Moyes. Số lần trung bình các quả tạt trong bóng mở mỗi trận đã giảm từ 12,7 dưới thời Dyche trong 19 trận của ông xuống chỉ còn 7,5 quả mỗi trận dưới thời Moyes.

Hai cầu thủ đã có nhiều bóng hơn dưới thời Moyes là các trung vệ James Tarkowski và Jarrad Branthwaite. Cả hai đều có sự gia tăng lớn về số lần chạm bóng trung bình mỗi 90 phút kể từ khi Moyes đến, với Tarkowski tăng thêm 13 lần (65 so với 52) và Branthwaite tăng thêm 12 lần (63 so với 51). Họ được khuyến khích mang bóng tiến lên thay vì phát bóng dài ngay khi có cơ hội. Điều này đặc biệt rõ ràng với Tarkowski, người đã di chuyển bóng lên phía trước thêm 15 mét mỗi 90 phút trong bốn trận gần nhất so với 19 trận trước đó.

Mạng Lưới Chuyền Bóng của Everton 4-0 Leicester

Jake O’Brien đã trở lại từ bóng tối để trở thành lựa chọn chính ở vị trí hậu vệ phải thay vì Ashley Young đã lớn tuổi. Cầu thủ người Ireland, được ký hợp đồng từ Lyon vào mùa hè, đã chơi nhiều phút Premier League hơn dưới thời Moyes (275 phút) so với khi Dyche còn tại vị (34 phút).

Ở cánh trái, Vitalii Mykolenko cũng được khuyến khích tham gia tấn công, với cả hai lần ra sân của anh tại Premier League trên sân nhà dưới thời Dyche đều cho thấy vị trí trung bình của anh nằm trong phần sân đối phương. Tuy nhiên, cầu thủ người Ukraine có thể sẽ vắng mặt trong trận derby Merseyside sau chấn thương bắp chân.

Iliman Ndiaye là một trong những cầu thủ mà Moyes dường như đang phát huy hết khả năng. Anh đã ghi bàn trong cả ba chiến thắng Premier League của Everton dưới thời Moyes, trong khi tổng số bàn thắng của anh trên mọi đấu trường kể từ khi Dyche ra đi là bốn bàn trong 519 phút, so với chỉ bốn bàn trong 1.688 phút dưới thời Dyche trong mùa giải 2024-25. Ndiaye chơi ở vị trí ngay sau Beto hoặc Dominic Calvert-Lewin trong vai trò số 9, là một cầu thủ khéo léo và nhanh nhẹn, sẽ gây khó khăn cho hầu hết các hàng thủ Premier League khi có cơ hội.

Có thể nói, một trong những màn trình diễn tốt nhất của Everton dưới thời Dyche là chiến thắng 2-0 trước Liverpool tại Goodison Park mùa trước trong trận derby Merseyside, khi họ chơi bùng nổ ngay từ đầu và khiến đối thủ ngỡ ngàng. “Các bạn đã mất chức vô địch ở Goodison Park” đã vang lên từ khán đài nhà trong những phút cuối của trận đấu nổi tiếng tại sân vận động cổ kính này.

David Moyes có thể chỉ thắng ba trong số 22 trận derby Merseyside tại Premier League khi dẫn dắt Everton từ 2002 đến 2013 (Hòa 7, Thua 12), nhưng ông đã cải thiện Everton đủ nhiều trong một khoảng thời gian ngắn để khiến Liverpool phải e ngại chuyến làm khách cuối cùng của họ tại Goodison Park. Dù không có danh hiệu nào sẽ bị mất vào tối thứ Tư, nhưng Moyes và Everton có thể mang đến niềm vui cho các đối thủ của Liverpool ở nhóm đầu bảng bằng cách ngăn không cho họ vượt lên dẫn trước 9 điểm.

HỒ VIỆT