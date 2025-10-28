Trộm vặt, ngồi tù vì cá độ và giờ là… Giám đốc thể thao ở Scotland

Lutz Pfannenstiel nổi lên như một nhân vật kỳ lạ, đầy màu sắc và đôi khi tai tiếng. Từng từ chối hợp đồng với Bayern Munich để chu du thế giới, chơi cho 25 câu lạc bộ ở 13 quốc gia, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên chơi bóng ở cả 6 Liên đoàn châu lục của FIFA. Từng trộm một con chim cánh cụt ở New Zealand, ngồi tù 101 ngày ở Singapore, làm người mẫu cho Armani, và thậm chí được tuyên bố chết ba lần trên sân. Giờ đây, Pfannenstiel bước vào chương mới: Giám đốc thể thao của Aberdeen.

Sinh ra ở Đức năm 1973, Pfannenstiel không phải là thủ môn điển hình. Ông bắt đầu sự nghiệp ở quê nhà, nhưng ở tuổi 19, thay vì ở lại Bayern Munich – nơi có thể mang đến danh hiệu và sự ổn định – ông chọn phiêu lưu. "Tôi muốn khám phá thế giới qua bóng đá," ông từng chia sẻ. Hành trình ấy đưa ông qua các châu lục: từ Nottingham Forest và Wimbledon ở Anh, Huddersfield Town, đến Vancouver Whitecaps ở Bắc Mỹ, và vô số đội bóng khác ở châu Á, châu Phi, Châu Đại Dương. Ông được mệnh danh là "Global Goalie" – Thủ Môn Toàn Cầu.

Nhưng cuộc đời Pfannenstiel không chỉ là những trận đấu. Năm 2001, khi chơi cho Geylang United ở Singapore, ông bị bắt giam với cáo buộc dàn xếp tỷ số. Pfannenstiel khẳng định mình "chơi quá hay" nên bị nghi ngờ, và sau 101 ngày tù ngục khắc nghiệt, ông được thả vì thiếu bằng chứng. "Đó là địa ngục", ông kể trong tự truyện The Unstoppable Keeper xuất bản năm 2014. Một sự cố khác xảy ra ở New Zealand: khi chơi cho Otago United, ông "mượn" một con chim cánh cụt về nuôi trong bồn tắm, chỉ để trả lại sau khi Chủ tịch đội cảnh báo về nguy cơ bị trục xuất. Còn ở Anh, khi khoác áo Bradford Park Avenue, ông suýt chết sau pha va chạm khiến phổi xẹp, bác sĩ tuyên bố ông chết lâm sàng ba lần trước khi hồi sinh.

Ông thậm chí còn làm người mẫu cho Armani, nhờ vẻ ngoài điển trai và phong cách sống mạo hiểm. Sau khi giải nghệ năm 2011, ông thành lập Global United năm 2010 – tổ chức phi lợi nhuận nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu qua bóng đá, quy tụ các huyền thoại như Zico, Zidane, Lothar Matthäus và Valderrama. Ông còn làm bình luận viên truyền hình, tổ chức khóa huấn luyện, và bước vào quản lý.

Sự nghiệp quản lý của Pfannenstiel ấn tượng không kém. Ông dành 9 năm ở Hoffenheim với vai trò trưởng quan hệ quốc tế và tuyển trạch, giúp xây dựng mạng lưới toàn cầu. Sau đó, làm giám đốc thể thao Fortuna Düsseldorf hai mùa, đưa đội lên vị trí thứ 10 Bundesliga – cao nhất trong ba thập kỷ. Gần nhất, ông ở St. Louis City (MLS) năm năm, xây dựng học viện trẻ và cơ sở huấn luyện, dẫn dắt đội vô địch Western Conference năm 2023. Kinh nghiệm đa dạng của ông vẫn là báu vật.

Pfannenstiel đến Aberdeen vào ngày 11-10, giữa lúc đội bóng chỉ thắng ba trong 15 trận dưới thời HLV Jimmy Thelin. Chủ tịch Dave Cormack kỳ vọng vào "kiến thức kỹ thuật, phát triển học viện và mạng lưới tuyển mộ toàn cầu" của ông. Pfannenstiel hào hứng: "Aberdeen có truyền thống phong phú, lịch sử huy hoàng và linh hồn bóng đá thực thụ. Tôi đã quen biết câu lạc bộ hai năm qua, và thừa hưởng nền tảng vững chắc."

Tạp chí FourFourTwo từng gọi ông là "người đàn ông điên rồ nhất bóng đá," nhưng Pfannenstiel chứng minh sự "điên rồ" ấy là sức mạnh. Với Aberdeen, ông có thể biến những câu chuyện kỳ quặc thành di sản thực thụ, mang đến làn gió mới cho Scottish Premiership. Liệu "Global Goalie" có chinh phục thử thách mới? Thời gian sẽ trả lời, nhưng chắc chắn, hành trình của Lutz Pfannenstiel chưa bao giờ nhàm chán.

LONG KHANG