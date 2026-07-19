Tranh hạng ba: Mbappe xuất phát từ đầu “săn” kỷ lục, Kane và Bellingham ngồi dự bị

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Miami là một cuộc đối đầu đầy thú vị nhưng cũng mang nhiều sắc thái trái ngược về mục tiêu và cách tiếp cận của hai ông lớn bóng đá châu Âu,.

Về phía đội tuyển Pháp, đây là trận đấu mang tính biểu tượng cao khi là lần cầm quân thứ 187 và cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng,. Trái ngược với sự xoay tua mạnh mẽ của đối thủ, Pháp tung ra đội hình xuất phát rất mạnh với quyết tâm giành chiến thắng làm quà chia tay cho Deschamps.

Siêu sao Kylian Mbappe vẫn ra sân ngay từ đầu, sát cánh cùng những cái tên trẻ trung nhưng đầy tài năng như Cherki, Olise và Doue. Hàng phòng ngự có sự thay đổi bắt buộc khi Lacroix đá chính thay cho Saliba bị chấn thương, kết hợp cùng Konate, Gusto và Theo Hernandez để bảo vệ khung thành của Maignan. Pháp được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và động lực tinh thần to lớn để tri ân người thầy của mình.

Ngược lại, đội tuyển Anh của Thomas Tuchel lại thực hiện một cuộc cách mạng về nhân sự,. Đáng chú ý nhất là việc cả hai trụ cột Harry Kane và Jude Bellingham đều ngồi trên băng ghế dự bị,. Tuchel giải thích đây là quyết định dựa trên "lẽ bình thường" khi các cầu thủ đã quá kiệt sức sau hành trình dài và thiếu ngày nghỉ hơn đối thủ.

Dean Henderson thay thế Pickford trong khung gỗ; hàng thủ có sự xuất hiện của Quansah (sau án kỷ luật), Konsa, Guehi và Spence,. Tuyến giữa và hàng công là sự kết hợp của Declan Rice (đeo băng đội trưởng thay Kane), Eze, Rashford, Bukayo Saka và đặc biệt là tân binh đắt giá của Chelsea - Morgan Rogers,,. Tiền đạo Ivan Toney cũng có lần đầu tiên đá chính tại giải đấu.

Đánh giá chung, trong khi Pháp tiếp cận trận đấu bằng sự tập trung cao độ và đội hình tối ưu, Anh lại coi đây là cơ hội để thử nghiệm và hồi phục,. Tâm lý của các cầu thủ Anh đang khá "trĩu nặng" sau thất bại trước Argentina, trong khi Tuchel cũng đang đối mặt với nhiều áp lực về mặt chiến thuật,,. Pháp với sự hiện diện của Mbappe và khát khao chiến thắng cho Deschamps được dự báo sẽ chủ động tấn công ngay từ đầu để chiếm ưu thế trước một đội hình chắp vá của "Tam Sư",,.

Pháp: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Theo Hernandez, Zaire Emery, Rabiot, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.

Dự bị: Samba, Risser, Digne, Upamecano, Kounde, Kone, Dembele, Tchouameni, Thuram, Barcola, Kante, Saliba, Lucas Hernandez, Mateta, Akliouche.

Anh: Dean Henderson, Quansah, Konsa, Guehi, Spence, Rice, Saka, Eze, Rogers, Rashford, Toney.

Dự bị: Pickford, Trafford, Gordon, James, Madueke, Watkins, Jordan Henderson, Burn, Anderson, Kane, O’Reilly, Bellingham, Chalobah, Stones.

LONG KHANG