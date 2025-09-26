Chiều 26-9, tại sân vận động Thống Nhất, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức trận giao hữu bóng đá giữa đội cán bộ, công chức TPHCM và đội văn nghệ sĩ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc dự khán trận giao hữu bóng đá đặc biệt, nghĩa tình Việt Nam - Cuba. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời là sự kiện trọng điểm trong chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TPHCM kể từ ngày Đất nước thống nhất.

Đặc biệt, trận giao hữu bóng đá cũng là dịp để vận động, gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba, đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do đại dịch Covid-19, thiên tai,... thông qua chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Đến tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường, xã trên địa bàn và đông đảo văn nghệ sĩ, cổ động viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết trận giao hữu bóng đá giữa đội cán bộ, công chức và đội văn nghệ sĩ thành phố diễn ra trong không khí thân tình, phấn khởi, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 50 năm văn học, nghệ thuật thành phố kể từ ngày Đất nước thống nhất. Ông nhấn mạnh sự kiện không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao thú vị, gắn kết đội ngũ công chức và văn nghệ sĩ, mà còn là dịp để vận động ủng hộ nhân dân Cuba trong chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Thông qua hoạt động nhân văn này là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Thông qua thông điệp “Việt Nam - Cuba: Mãi mãi kề vai trong thử thách - Chia sẻ giữa gian nan”, Ban tổ chức trận đấu kêu gọi các đại biểu, khán giả và người dân cùng chung tay đóng góp, tiếp thêm nguồn lực cho bạn bè Cuba. Các thùng quyên góp được đặt tại nhiều khu vực của sân Thống Nhất trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Tính đến khi trận đấu giao hữu kết thúc, tổng số tiền quyên góp được là 2 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM, xúc động chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và sẻ chia từ các tổ chức, ban ngành và người dân Việt Nam luôn dành cho Cuba những tình cảm sâu nặng. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta là một tình bạn truyền thống, lâu đời, hiếm có trên thế giới, được vun đắp bởi hai vị lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro và Hồ Chí Minh. Không có cách thể hiện nào tốt hơn tinh thần đoàn kết và nghĩa tình thông qua văn hóa và thể thao, những giá trị gần gũi, nhân văn”.

Đại diện Ban Tổ chức trận đấu trao 2 tỷ đồng tiền quyên góp đến Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Về phía hai đội thi đấu, đội trưởng đội cán bộ, công chức TPHCM là đồng chí Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị; còn đội trưởng đội văn nghệ sĩ là ca sĩ Hoàng Bách. Dù thời tiết không thuận lợi, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống sân Thống Nhất trong thời gian bóng lăn, nhưng không làm giảm khí thế và quyết tâm của các cầu thủ. Hai đội thi đấu sôi nổi, quyết liệt nhưng đề cao tinh thần cao thượng, giao lưu.

Kết thúc trận đấu, đội cán bộ, công chức TPHCM giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, kết quả không phải là điều quan trọng nhất. Như ý nghĩa của sự kiện, điều để lại ấn tượng sâu sắc chính là sự đoàn kết, sẻ chia giữa các tầng lớp nhân dân TPHCM, giới văn nghệ sĩ và tinh thần hữu nghị quốc tế với nhân dân Cuba, minh chứng sống động cho mối quan hệ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai dân tộc.

Một số hình ảnh trận thi đấu giao hữu (ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu tại sự kiện.

Hai đội bóng chụp ảnh kỷ niệm trước trận đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Cao Văn Chóng quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba.

Ca sĩ Hoàng Bách cùng các cầu thủ đội văn nghệ sĩ ủng hộ.

Ủy viên Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí điều hành trận giao hữu đặc biệt.

Đồng chí Trần Hoàng Ngân, Đại biểu Quốc hội, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới đội văn nghệ sĩ.

Đông đảo các bạn trẻ đến sân Thống Nhất để theo dõi, cổ vũ cho các thần tượng nghệ sĩ của mình.

Thủ môn của đội cán bộ, công chức TPHCM là cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Đặng Phước Anh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao cúp vô địch cho Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM - đại diện đội cán bộ, công chức TPHCM.

HỮU THÀNH