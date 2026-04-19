TPHCM tạo dấu ấn tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc

Chiều 19-4, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Lễ bế mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026, do Ủy ban Nhân dân TPHCM cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, đã diễn ra trang trọng, chính thức khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi, kỷ luật và mang đậm ý nghĩa giáo dục.

Trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban chỉ đạo hội thao; Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM cùng đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các sở giáo dục và đào tạo đến từ các địa phương.

Hội thao năm nay có quy mô lớn với hơn 1.100 đại biểu tham dự, trong đó 728 vận động viên (VĐV) chính thức và 173 huấn luyện viên (HLV). Các nội dung thi đấu được tổ chức từ ngày 14 đến 17-4 tại các đơn vị thuộc Quân khu 7 và Trường THPT Nguyễn Khuyến. Bên cạnh hoạt động thi đấu, ngày 18-4, Ban tổ chức đã tổ chức cho các đoàn tham quan Địa đạo Củ Chi, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp nhận thức lịch sử và tinh thần yêu nước cho học sinh.

Với 9 môn thi, hội thao diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, công tác tổ chức chặt chẽ, chuyên môn được đánh giá cao. Các VĐV đã thể hiện tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn về thời tiết và cường độ vận động để đạt kết quả tốt nhất. Nhiều thành tích nổi bật và kỷ lục mới được thiết lập, phản ánh sự phát triển tích cực của công tác giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường THPT.

Kết thúc hội thao, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn. Hai đoàn Quảng Trị và Ninh Bình đạt giải Nhì. Các đoàn Thái Nguyên, Vĩnh Long, Bắc Ninh đồng giải Ba. Ban tổ chức cũng trao 27 giải khuyến khích cho các đơn vị có thành tích tốt.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng tuyên dương các đoàn đạt thành tích cao tại hội thao. ẢNH: TÂM HÀ

Ở nội dung cá nhân toàn năng, có hai học sinh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ghi dấu ấn với nhiều thành tích cao. Trong đó, VĐV Trần Thanh Ngân giành giải Nhất toàn năng khối 10 và VĐV Cao Nguyễn Trường Vũ giành giải Nhì toàn năng khối 11.

Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích ở từng nội dung thi cho 190 tập thể đạt thành tích xuất sắc. Đồng thời, 189 cá nhân có kết quả thi đấu nổi bật cũng được vinh danh với các mức giải tương ứng. Tổng cộng, 33 HLV tiêu biểu được trao chứng nhận ghi nhận những đóng góp hiệu quả trong công tác huấn luyện.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: Hội thao đã thành công tốt đẹp nhờ sự chỉ đạo sát sao, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng và tinh thần thi đấu quyết tâm của các VĐV. Kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, hội thao không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng, mà còn là dịp để các địa phương trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tổ chức dạy học. Những trải nghiệm thực tiễn, tinh thần đoàn kết và tình bạn giữa học sinh các vùng miền sẽ trở thành động lực để các em tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn nhìn nhận, với quy mô lớn và số lượng tham gia đông, công tác tổ chức khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, toàn bộ chương trình đã hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm các tiêu chí an toàn, công bằng, khách quan và hiệu quả.

HỮU THÀNH