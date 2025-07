TPHCM có 2 đại diện tham dự giải U21 quốc gia 2025

Giài U21 quốc gia 2025 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 4-7. Ảnh: HFF

Cụ thể, Bảng A (thi đấu tại trung tâm Viettel) gồm 4 đội: Hà Nội, Hoài Đức, PVF CAND và Viettel. Bảng B (thi đấu tại PVF) có 5 đội: CAHN, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Trung tâm Bóng đá Đào Hà và PVF. Bảng C (thi đấu tại HA.GL) gồm 4 đội: Quảng Nam, Huế, SHB Đà Nẵng và HA.GL I. Bảng D (thi đấu tại TPHCM) gồm 5 đội: An Giang, Bình Định, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM. Bảng E (thi đấu tại Bà Rịa Vũng Tàu) có sự góp mặt của 5 đội: Đắk Lắk, Đồng Nai, HA.GL II, Tây Ninh và CLB Bóng đá TPHCM.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 12 suất vào Vòng chung kết (VCK) sẽ được xác định gồm: 5 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng, 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất và đội chủ nhà VCK.

Tương tự như TPHCM, HA.GL cũng sẽ cử hai đại diện tham dự

Trường hợp đội chủ nhà VCK nằm trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất, suất còn lại sẽ được trao cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt tiếp theo. Khi so sánh các đội xếp thứ ba ở các bảng có số đội không bằng nhau, Ban tổ chức sẽ không tính kết quả các trận gặp đội xếp cuối ở những bảng có 5 đội, nhằm đảm bảo công bằng về số trận.

Theo kế hoạch, các bảng 5 đội gồm B, D, E thi đấu từ ngày 4-7 đến 14-7; hai bảng 4 đội gồm bảng A và C thi đấu từ ngày 9-7 đến 14-7.

CAO TƯỜNG