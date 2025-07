Tiết lộ những đội Ngoại hạng Anh chi tiêu lớn nhất mọi thời đại

Chelsea là đội bóng chi tiêu lớn nhất mọi thời đại của giải Ngoại hạng Anh, họ vượt qua các đối thủ với khoảng cách rất lớn, thậm chí gấp gần 4 lần so với đội thứ 10 trong bảng xếp hạng.

Chelsea chi 1,3 tỷ bảng trong 3 năm qua kể từ khi nhóm nhà đầu tư đứng đầu bởi Todd Boehly tiếp quản CLB.

The Blues vươn lên dẫn đầu danh sách những đội bóng chi tiêu lớn nhất mọi thời đại. Việc chi tiêu mạnh tay của họ bắt đầu dưới thời chủ cũ Roman Abramovich từ năm 2003, nhưng đặc biệt tăng mạnh trong 3 năm qua, chi 1,3 tỷ bảng kể từ khi nhóm nhà đầu tư đứng đầu bởi Todd Boehly tiếp quản CLB.

Nhà vô địch FIFA Club World Cup, đội cũng đã có 5 danh hiệu Ngoại hạng Anh, có 2 bản hợp đồng trị giá hơn 100 triệu bảng là Enzo Fernandez và Moises Caicedo, trong khi Romelu Lukaku và Mykhailo Mudryk đều gần chạm mốc 3 con số. Theo Transfermarkt, khoản chi tiêu trong mùa hè này của họ cho các bản hợp đồng Joao Pedro, Liam Delap và Jamie Gittens… đã đưa con số chi tiêu của họ lên mốc 4,1 tỷ bảng.

Điều đó có nghĩa là Chelsea đã chi nhiều hơn khoảng 1 tỷ bảng so với đối thủ gần nhất là Man.City - đội đã mua cầu thủ trị giá 203 triệu bảng vào tháng 1, trước khi chi 102 triệu bảng vào mùa hè này, và nhiều khả năng sẽ có thêm những tân binh. The Cityzens đã vượt qua người hàng xóm Man.United để giành vị trí thứ 2, với mức 3,1 tỷ bảng - nhiều hơn 300 triệu bảng so với kình địch nửa Đỏ thành Manchester. Phần lớn chi tiêu của Man.City đến từ năm 2008, khi Sheikh Mansour bắt đầu nắm quyền.

Danh sách những đội Ngoại hạng Anh chi tiêu lớn nhất mọi thời đại.

Không có gì khó hiểu khi nhóm ‘Big Six’ chiếm 6 vị trí dẫn đầu về chi tiêu. Liverpool, Arsenal và Tottenham đều đã vượt qua mốc 2 tỷ bảng. Với việc Liverpool, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh, vừa chi tiêu mạnh mẽ mua Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez đã nâng con số lên 2,3 tỷ bảng, giúp họ vượt qua Pháo thủ với 100 triệu nhiều hơn. Mức chi tiêu 2 tỷ bảng của Tottenham giúp họ đứng thứ 6.

Trong khi, 4 đội còn lại vượt mốc chi tiêu 1 tỷ bảng có Everton, Newcastle, West Ham và Aston Villa - đều chi khoảng 1,3 tỷ bảng. Southampton xếp thứ 11 khi đã chi 840 triệu bảng kể từ năm 1992, và họ cũng xứng đáng là đội chi tiêu “hoang phí” nhất vì đội liên tục lên-xuống hạng trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng….

PHI SƠN