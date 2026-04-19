Tiến Linh tiếp tục mờ nhạt, CLB Công an TPHCM thua trận thứ 3 liên tiếp

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã có trận ra mắt sân Bình Dương không được như ý khi để thua đội đầu bảng Công an Hà Nội với tỷ số cách biệt 0-3 ở vòng 19 V-League vào tối 19-4. Đây cũng là trận thua thứ ba liên tiếp của Công an TPHCM, đều là những tỷ số cách biệt và xa dần mục tiêu tranh tốp 3.

CLB Công an TPHCM tiếp tục sa sút qua trận thua thứ ba liên tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lường trước sức mạnh của đội khách, HLV Lê Huỳnh Đức đã tung ra sân đội hình xuất phát mạnh nhất. Khoa Ngo và Tiến Linh cùng xuất hiện trên hàng công. Tuy nhiên, ngay từ đầu trận, đội chủ nhà đã tỏ ra lép vế trước đội khách khi mà HLV Polking vận dụng lối đá tấn công ngay từ đầu. Lực lượng mạnh hơn cùng phong độ đang tốt, các chân sút CAHN liên tục gây khó cho hàng phòng ngự đội chủ nhà qua sự năng động của các chân sút trẻ Văn Đô, Đình Bắc.

Đến phút 21, những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp với bàn mở tỷ số của Văn Đô. Trận đấu càng sôi nổi hơn sau bàn thắng của CAHN. Phút 31, cú đánh đầu của Tiến Linh đã đánh bại Filip Nguyễn, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đoàn quân của HLV Polking. Phía đội khách cũng đáp trả từ tình huống đá phạt hàng rào của Quang Hải ở phút 43, lần này xà ngang đã từ chối bàn thắng của Quả bóng đồng Việt Nam 2025.

Tiến Linh không có nhiều khoảng trống hoạt động trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của CAHN.

Tình thế vẫn không thay đổi sau giờ nghỉ, các cầu thủ CAHN tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, họ thể hiện sự quyết tâm cao trong mục tiêu ghi thêm bàn thắng. Trước áp lực từ đội khách, các cầu thủ Công an TPHCM đã co cụm về phần sân nhà tổ chức phòng ngự chống đỡ. Hàng công dựa hẳn vào khả năng xoay trở của Khoa Ngo nên không gây khó khăn cho các hậu vệ nhiều kinh nghiệm và có thể hình tốt của đội khách.

Phút 81, Alves ghi bàn nhân đôi cách biệt cho CAHN trước khi Đình Bắc ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách vào phút 86. Thắng 3-0 chung cuộc, CAHN thẳng tiến ở ngôi đầu bảng với 48 điểm, càng đến gần với ngôi vô địch mùa giải 2025-2026. Trong khi đó các cầu thủ Công an TPHCM tiếp tục rơi vào cuộc khủng hoảng sau 3 trận thua liên tiếp với 10 bàn bị thủng lưới mà không ghi được bàn thắng nào.

QUỐC CƯỜNG