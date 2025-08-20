Thủ môn Fabio phá kỷ lục của huyền thoại Peter Shilton sau 28 năm

Thủ môn của CLB Brazil Fluminense, Fabio Deivson Lopes Maciel, đã phá kỷ lục số trận thi đấu bóng đá chuyên nghiệp mọi thời đại, vượt qua kỷ lục tồn tại suốt 28 năm của thủ thành huyền thoại người Anh Peter Shilton. Ở tuổi 44, Fabio đã đạt được 1.391 trận ra sân, nhiều hơn một trận so với con số chính thức 1.390 trận được ghi nhận bởi Sách Kỷ lục Guinness Thế giới của Shilton.

Hành trình sự nghiệp đáng kinh ngạc

Fabio, người đã dành toàn bộ sự nghiệp 28 năm của mình tại Brazil, đã đạt được cột mốc này trong trận thắng 2-0 trước America de Cali tại vòng 16 đội Copa Sudamericana, giải đấu tương đương Europa League của Nam Mỹ. Anh đã được trao một tấm bảng kỷ niệm, một bức tranh và một chiếc áo đặc biệt để vinh danh thành tựu này, chiếc áo mà anh đã mặc trong trận đấu thứ 1.391 tại sân vận động Maracana lịch sử.

“Tôi rất hài lòng khi đạt được kỷ lục này với màu áo của Fluminense, câu lạc bộ đã mở cửa chào đón tôi”, Fabio chia sẻ. “Bây giờ là lúc tiếp tục thi đấu và tìm kiếm những thành tựu mới trong mỗi trận đấu”. Sự nghiệp của Fabio trải dài qua nhiều thời kỳ bóng đá. Anh từng tham dự FIFA U17 World Cup năm 1997 cùng với Ronaldinho, và 16 đồng đội hiện tại của anh tại Fluminense thậm chí còn sinh ra sau khi anh đã ra mắt chuyên nghiệp. Fabio gia nhập Fluminense vào năm 2022 và đã ra sân 235 lần, giành chức vô địch Copa Libertadores vào năm 2023 và lọt vào chung kết Club World Cup mùa hè vừa qua, nơi anh chơi cả sáu trận.

Phần lớn trong số 1.391 trận ra sân của Fabio đến từ 16 năm chơi cho Cruzeiro (2005-2021) với 976 trận. Anh cũng có 150 trận cho Vasco da Gama và 30 trận cho Uniao Bandeirante. Tuy nhiên, anh không có trận nào trong thời gian cho mượn tại Atletico Paranaense. Không giống như Shilton, người có 125 lần khoác áo đội tuyển Anh, Fabio chưa từng chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil.

Dù từng giành chức vô địch U17 World Cup năm 1997 và vào bán kết U20 World Cup năm 1999, Fabio chưa bao giờ vượt qua được người cùng thời là Julio Cesar để giành suất bắt chính cho đội tuyển Brazil. Trong khi Julio Cesar đã giải nghệ vào năm 2018, Fabio vẫn tiếp tục thi đấu. Theo CIES Football Observatory, từ tháng 7 -2024, Fabio đã chơi 5.850 phút trong 65 trận đấu, nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào trong một năm dương lịch.

Những kỷ lục và tranh cãi

Thủ thành Fabio còn lập kỷ lục về số trận giữ sạch lưới trong lịch sử bóng đá với con số 507, vượt qua một huyền thoại khác là thủ môn người Italy, Gianluigi Buffon, trong trận hòa 0-0 với Mamelodi Sundowns tại Club World Cup năm nay. Thành tích này càng củng cố vị thế của anh trong lịch sử bóng đá thế giới.

Câu lạc bộ và người hâm mộ đã tổ chức lễ vinh danh Fabio trước và sau trận đấu tại Brazil. Anh mặc chiếc áo có phù hiệu đặc biệt để kỷ niệm cột mốc này. Fabio bày tỏ lòng biết ơn: “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã góp phần vào cuộc đời tôi – cha mẹ, chị em, bạn bè, vợ tôi. Tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt. Điều quan trọng là giúp đỡ các đồng đội của mình. Tôi biết ơn, nhưng nếu không có Chúa, không điều gì là có thể.”

Có một số tranh cãi về con số chính xác của kỷ lục mà Fabio đã phá. Theo Sách Kỷ lục Guinness, Shilton có 1.390 trận, nhưng bản thân Shilton cho rằng ông có 1.387 trận, bao gồm 1.249 trận cho các câu lạc bộ và 125 trận cho đội tuyển Anh. Theo England Football Online, Shilton còn có 13 trận cho đội U-23 Anh, đưa tổng số trận lên 1.387. Việc các trận U-23 có được tính là trận đấu cấp cao hay không vẫn còn tranh luận, nhưng Fluminense đã tuyên bố Fabio là người giữ kỷ lục tuyệt đối với 1.391 trận.

Ra sân nhiều nhất Fabio

1391

Peter Shilton

1387/ 1390

Cristiano Ronaldo

1283

Paul Bastock

1284

Rogerio Ceni

1226



Vào tháng 5, Fluminense đã gia hạn hợp đồng với Fabio đến tháng 12 -2026, khi anh sẽ 46 tuổi. Điều đó có nghĩa là anh không còn phải gặp các tranh cãi về số trận đấu nữa.

LONG KHANG