Thủ môn Ederson rời Man.City sau 8 năm, Donnarumma thay thế từ PSG

Thủ môn người Brazil, Ederson Moraes đã rời Man.City sau 8 năm gắn bó để gia nhập CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce. Việc ngôi sao 32 tuổi chuyển đến Fenerbahce đã mở đường cho sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma từ Paris Saint-Germain.

Ederson đã giành được 18 danh hiệu tại sân Etihad - bao gồm sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai FA Cup, bốn Cúp Liên đoàn và một Champions League - sau khi chuyển đến từ Benfica vào năm 2017. Ngôi sao người Brazil góp phần tạo nên cuộc cách mạng ở vị trí thủ môn với khả năng phát bóng từ hàng thủ.

Ederson, người cũng đã ba lần giành được giải thưởng Găng tay Vàng, chia sẻ trên trang web của Man.City: “Tôi đến Manchester cách đây 8 năm với đầy hy vọng. Nhưng tôi không thể ngờ được khoảng thời gian tuyệt vời này lại diễn ra. Tôi vô cùng tự hào về những gì chúng tôi đã cùng nhau đạt được, và tôi rất vinh dự khi được khoác lên mình chiếc áo đó nhiều lần như vậy. Dưới thời Pep Guardiola, chúng tôi đã thống trị Ngoại hạng Anh và chinh phục châu Âu. Thật tuyệt vời!”.

Sau khi Ederson chuyển đến Fenerbahce được công bố vào thứ Ba, vài giờ sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè của bóng đá châu Âu đóng cửa tại Anh, với một hợp đồng trị giá khoảng 12 triệu bảng. Man.City đã hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn Donnarumma từ Paris Saint-Germain với giá 26 triệu bảng. Theo Sky Sports News, tuyển thủ 26 tuổi người Italy đã đồng ý một hợp đồng có thời hạn 5 năm, kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm. Donnarumma sẽ mặc áo số 99 tại Man City.

Donnarumma là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và được cho là thủ môn xuất sắc nhất châu Âu mùa trước nhờ phong độ ấn tượng ở vòng loại đấu trực tiếp Champions League, giúp PSG lần đầu tiên vô địch châu Âu. Tuy nhiên, điểm mạnh của tuyển thủ Italy không nằm ở khả năng chuyền bóng từ tuyến dưới - thường là yêu cầu bắt buộc đối với các thủ môn trong các đội bóng do Guardiola dẫn dắt.

Cựu thủ môn AC Milan sẽ cạnh tranh vị trí số một tại Man.City với James Trafford, người đã gia nhập từ Burnley vào đầu mùa hè này và đã bắt chính cả ba trận đấu tại Premier League mùa này. Donnarumma trở thành tân binh thứ bảy và cũng là cuối cùng của Man.City trong mùa hè này, nâng tổng số tiền họ chi ra lên 185,8 triệu bảng.

Trận đấu đầu tiên của Man.City sau kỳ nghỉ quốc tế là gặp đội bóng hàng xóm Man.United tại Etihad vào ngày 14-9. Cả City và United đều có thể có những cầu thủ số 1 mới cho trận Derby Manchester đầu tiên của mùa giải sau khi Senne Lammens, 23 tuổi, gia nhập đội hình của Ruben Amorim vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

VIỆT TÙNG