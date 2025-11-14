Thomas Tuchel: “Tuyển Anh giành vé tham dự World Cup là điều hiển nhiên”

HLV Thomas Tuchel cho biết các đội bóng lớn coi việc giành vé tham dự các giải đấu lớn là “điều hiển nhiên”, sau khi tuyển Anh kéo dài chiến dịch World Cup hoàn hảo của mình bằng chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Wembley hôm thứ Năm.

Các bàn thắng của Bukayo Saka và cầu thủ vào sân thay người Eberechi Eze đã đảm bảo Tam Sư toàn thắng cả 7 trận đấu tại Bảng K, trước trận vòng lại cuối cùng vào Chủ nhật tại Albania. Tam sư đã ghi được 20 bàn thắng cho đến nay và chưa để thủng lưới, trước sự chứng kiến ​​của 74.289 khán giả - một con số đáng nể, nhưng vẫn là lượng khán giả đến sân Wembley thấp nhất của họ kể từ tháng 9-2024.

Tuyển Anh đã giành được suất tham dự vòng chung kết vào mùa hè năm sau vào tháng trước sau khi đánh bại Latvia 5-0 tại Riga. Lần gần nhất họ bỏ lỡ một giải đấu lớn của nam là vào năm 2008. “Tôi không nghĩ điều đó đặc biệt với đất nước này, tôi nghĩ các đội bóng lớn coi việc được tham dự các giải đấu lớn là điều hiển nhiên cho đến khi họ không còn nữa”, Tuchel nói. “Điều này tất nhiên là có. Đối với tôi, điều rất quan trọng là các cầu thủ được tôi truyền đạt, được khích lệ trong những gì họ đang làm và họ thấy điều đó qua bằng chứng, dù chúng tôi cho họ xem video hay dữ liệu, rằng họ cảm nhận được sự trân trọng từ huấn luyện viên và người hâm mộ”.

“Tốc độ làm việc và nỗ lực mà toàn đội dành cho bất kỳ trận đấu nào, dù là trận giao hữu với xứ Wales hay hôm nay, một trận đấu không còn ảnh hưởng đến việc chúng tôi có vượt qua vòng loại hay không, đó là tiêu chí và đặc điểm nổi bật của đội bóng, và tôi rất, rất hài lòng với điều đó”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Mọi người đều mong đợi điều đó, bao gồm cả chúng tôi. Tôi cũng mong chúng tôi vượt qua vòng loại. Tôi tự đặt ra yêu cầu cho bản thân mình. Nhưng nếu bạn làm được, điều đó có thể được coi là bình thường, nhưng đó chỉ là bản chất của nó”.

Tuchel hài lòng với việc vượt qua bài kiểm tra khốc liệt trước Serbia: “Chúng tôi muốn có chất lượng, tác động và năng lượng mới từ băng ghế dự bị, và điều đó đã được chứng minh. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, cả những cơ hội nửa vời và ghi bàn. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc phòng ngự đến tận phút cuối cùng, để giữ sạch lưới. Xin dành lời khen đặc biệt cho Jordan và hàng thủ 4 người hôm nay. Trong hiệp 2, việc pressing không phải lúc nào cũng hiệu quả và chúng tôi đã để Serbia thoát khỏi nguy hiểm. Chúng tôi đã phải chơi với cường độ cao để giữ sạch lưới và giành chiến thắng”.

“Đó là một trận đấu khó khăn, phức tạp, chúng tôi phải thích nghi và linh hoạt. Có lẽ trong suốt trận đấu, chúng tôi đã thiếu một chút chính xác ở đường chuyền cuối cùng, nếu không, chúng tôi đã có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn và ghi bàn sớm hơn để giữ bình tĩnh hơn. Nhưng tôi thích điều đó, nó vẫn diễn ra căng thẳng và chặt chẽ. Chúng tôi có thể thấy được chất lượng của họ. Tôi hài lòng với bài kiểm tra này. Thái độ đó thật đúng đắn”.

LINH SƠN