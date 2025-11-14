Thoát khỏi áp lực Madrid, Vinicius có thể tìm lại tia lửa với tuyển Brazil

Tình trạng hiện tại của Vinicius đang khiến nhiều người đặt dấu hỏi, không chỉ về sự bốc đồng gần đây của anh tại Real Madrid mà còn về nguy cơ bị cuốn vào vòng xoáy "Neymar-ization"—một cụm từ được nhà báo Marcelo Barreto đưa ra để ám chỉ sự tập trung quá mức vào danh vọng cá nhân, dẫn đến mất ổn định và ảnh hưởng đến tập thể.

Tuy nhiên, HLV đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, lại tỏ ra bình thản trước những lùm xùm này. Với kinh nghiệm làm việc cùng Vinicius tại Real Madrid, Ancelotti hiểu rõ cậu học trò của mình. Ông chỉ đơn giản muốn làm HLV của Vinncius, không phải người cha hay người anh, và khẳng định vấn đề tại Madrid đã được giải quyết sau khi cầu thủ này thừa nhận sai lầm và xin lỗi.

Cân bằng cái tôi và vị trí mới

Khó khăn của Vinícius tại Real Madrid dường như xuất phát từ sự xuất hiện của Kylian Mbappé. Sau khi Karim Benzema ra đi, Ancelotti đã giúp Vinícius phát triển vượt bậc khi tập trung tấn công vào khoảng trống trong vòng cấm, một yếu tố then chốt giúp Real giành chức vô địch Champions League. Nhưng với Mbappé – người cũng thích hoạt động ở cánh trái – việc cân bằng đội hình trở nên phức tạp, dẫn đến việc Vinícius bị giảm bớt tầm quan trọng và sự bất mãn nảy sinh.

Tuy nhiên, tại đội tuyển Brazil, cuộc chiến cái tôi này sẽ không lặp lại. Ancelotti, với sự khôn ngoan của mình, đã nhìn thấy vấn đề tiềm ẩn và chủ động cảnh báo ngay từ trước các trận đấu tháng trước. Ông tuyên bố dứt khoát rằng: "Tất cả chúng ta phải nghĩ về một mục tiêu rõ ràng, đó là giành World Cup, chứ không phải được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Đây rõ ràng là một lời nhắn gửi trực tiếp tới Vinícius, người đã phản ứng không tốt sau khi chỉ về nhì trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm ngoái. Sự ám ảnh danh hiệu cá nhân đó đã từng gây hại cho đội tuyển dưới thời HLV tiền nhiệm Dorival Junior, đỉnh điểm là quả penalty hỏng ăn của Vinicius trong trận hòa Venezuela.

Ancelotti tìm cách tối ưu hóa Vinicius

Ancelotti sẽ không mắc lại sai lầm của Dorival. Ông muốn một tập thể theo đuổi vinh quang chung. Mục tiêu của Ancelotti là xây dựng đội hình xoay quanh và tối ưu hóa Vinícius.

Khác với việc bị đóng đinh ở cánh trái dưới thời các HLV trước, Ancelotti muốn Vinícius di chuyển tự do, tìm kiếm những khoảng trống nhỏ gần khung thành đối phương, giống như cách họ đã thành công ở Real Madrid.

Điều này đôi khi dẫn đến việc sử dụng đội hình bốn cầu thủ tấn công (với Vinícius, Gabriel Martinelli hoặc Rodrygo, và Kane). Lối chơi này đã chứng minh hiệu quả trong chiến thắng 5-0 hủy diệt trước Hàn Quốc, một trận đấu mà Ancelotti ca ngợi là "một trận đấu tập thể hoàn chỉnh... sự cam kết rất tốt." Cá nhân Vinícius đã được đền đáp bằng bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, hệ thống này đặt ra một vấn đề chiến thuật lớn: sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa. Việc chỉ sử dụng Bruno Guimaraes và Casemiro ở trung tâm dễ khiến hàng tiền vệ bị quá tải. Để hệ thống hoạt động, các cầu thủ tấn công buộc phải lùi về hỗ trợ phòng ngự—một điểm yếu cố hữu trong lối chơi của Vinícius, người từng bị thay ra sớm trong trận tứ kết World Cup với Croatia vì khả năng pressing kém.

Gánh nặng lên Casemiro và thách thức World Cup

Để duy trì sự cân bằng, Ancelotti đã gọi lại tiền vệ kỳ cựu Casemiro. Sự hiện diện của Casemiro mang lại cấu trúc và giải phóng Guimaraes. Nhưng Casemiro sẽ bước sang tuổi 34 vào năm sau và có xu hướng nhận thẻ phạt (anh từng bị treo giò trong trận tứ kết World Cup 2018). Sự phụ thuộc vào Casemiro đang là một rủi ro. Việc gọi lại Fabinho, người đã chơi bóng ở Saudi Arabia, có thể là dấu hiệu cho thấy sự thiếu phương án dự phòng cho vị trí này—một hành động giữa "cảm hứng hay tuyệt vọng".

Hai trận giao hữu sắp tới với Senegal và Tunisia sẽ là phép thử quan trọng cho sự ổn định của Vinícius và khả năng Ancelotti duy trì cường độ cao với hệ thống tấn công của mình, đặc biệt trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của World Cup sắp tới. Kết quả của những trận đấu giao hữu này sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng về việc liệu Ancelotti, trong vai trò HLV đội tuyển quốc gia, có thể tái tạo thành công và sự gắn kết như khi ông còn là "Don Carlo" tại Bernabéu, giúp Vinícius thoát khỏi áp lực cá nhân để cống hiến trọn vẹn cho tập thể Brazil hay không.

HỒ VIỆT