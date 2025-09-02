Thiên Tân và món quà gìn giữ phong trào bóng chuyền

Ngày 2-9, chuẩn bị cho mùa khai giảng năm học mới, ông Dương Văn Hồ Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Tân - cho biết sẽ gửi tặng các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng tại TPHCM và khu vực phía Nam mỗi trường 5 trái bóng Thiên Tân - LEGEND 7000 do công ty sản xuất.

Hàng trăm trái bóng chuyền Thiên Tân sẽ được gửi tặng đến các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng ở TPHCM và các tỉnh phía Nam mùa tựu trường này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rất tâm huyết với các chương trình xây dựng và phát triển phong trào bóng chuyền trong giới sinh viên, học sinh ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam, ông Dương Văn Hồ Vũ thừa nhận điều khó nhất sau khi tổ chức được một sự kiện hay giải đấu bóng chuyền nghiệp dư chính là duy trì tinh thần tập luyện và thi đấu của các đội bóng, các trường.

Đấy chính là lý do, Công ty TNHH Thiên Tân của ông Vũ luôn tiếp cận các hình thức mới nhằm khơi dậy tình yêu bóng chuyền của các bạn sinh viên, học sinh thông qua rất nhiều giải đấu ý nghĩa trong gần 5 năm trở lại đây.

Các sản phẩm bóng chuyền do công ty TNHH Thiên Tân sản xuất.

Ông Vũ bày tỏ: “Chúng tôi sản xuất trái bóng LEGEND 7000 với mục đích ban đầu chỉ là để phục vụ cho các giải đấu mà Thiên Tân tổ chức, góp phần duy trì phong trào bóng chuyền cho TPHCM và các tỉnh phía Nam. Thế nhưng, khi trái bóng nhận được sự tin dùng của các VĐV phong trào, từ các bạn sinh viên ở Cúp bóng chuyền nam, nữ Thiên Tân 2025, chúng tôi mạnh dạn sản xuất thêm để trao tặng đến các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng của TPHCM và ở các tỉnh, thành phía Nam. Đó là món quà mà Thiên Tân gửi gắm tình cảm của mình đến các bạn sinh viên, tân sinh viên nhân mùa tựu trường mới. Quan trọng hơn, Thiên Tân mong muốn phong trào tập luyện và thi đấu bóng chuyền trong giới sinh viên ngày càng phát triển sâu rộng, sôi nổi và tạo nên một bức tranh bóng chuyền sinh viên đa màu sắc”.

Các giải đấu bóng chuyền do Thiên Tân tổ chức luôn thu hút đông đảo đội bóng sinh viên và phong trào tham dự.

Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức nhiều sự kiện, giải đấu bóng chuyền nghiệp dư dành cho giới sinh viên, học sinh ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, Thiên Tân luôn hướng đến việc lan toả giá trị của việc rèn luyện thân thể nói chung và chơi bóng chuyền nói riêng, không ngoài mục đích khơi dậy phong trào vốn rất sôi động và hào hứng trước đây.

5 trái bóng sẽ là món quà đầu tiên, nhưng không phải là cuối cùng mà Thiên Tân dành tặng cho các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng nhân mùa tựu trường, bởi lẽ ông Vũ còn kỳ vọng sẽ hình thành được một hệ thống giải đấu bóng chuyền dành riêng cho học sinh, sinh viên, người chơi bán chuyền một cách bài bản, duy trì hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho họ tiếp cận nhiều sân chơi chất lượng, bổ ích, uy tín và quy mô lớn.

Ông Dương Văn Hồ Vũ trao tặng bóng Thiên Tân cho các đội bóng tham dự Cúp Gold 7400.

Các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam có thể liên hệ với Công ty TNHH Thiên Tân để nhận 5 trái bóng chuyền LEGEND 7000 từ nay đến hết tháng 9.

-Địa chỉ: Văn phòng Công ty TNHH Thiên Tân, số 21/3D Đỗ Văn Dậy, xã Hóc Môn (TPHCM). -Liên hệ các số điện thoại: Anh Quốc Tiên (097 6186881) và anh Trung Trực (098 5236714).

NGUYÊN PHƯƠNG