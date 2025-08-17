Lộ diện nhà vô địch CUP GOLD 7400 lần 1

Vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký, các chàng trai Thiên Tân đã giành ngôi vô địch giải bóng chuyền CUP GOLD 7400 lần 1 sau trận chung kết diễn ra kịch tính và hấp dẫn tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT xã Hóc Môn.

Các đội đoạt giải tại CUP GOLD 7400

Đối diện với các hảo thủ của câu lạc bộ Gỗ Thanh Hiền ở trận chung kết, đội bóng chuyền Thiên Tân không nao núng. Họ chơi gắn kết, phòng thủ chắc chắn trên lưới lẫn hàng sau và chắt chiu từng pha lên bóng tấn công để ghi điểm. Thiên Tân lôi cuốn khán giả bởi lối chơi sung sức và đầy chất cống hiến, với sự phối nhịp nhàng đẹp mắt.

Các cầu thủ của CLB Thiên Tân với lối chơi ổn định, gắn kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giành chiến thắng trước câu lạc bộ Gỗ Thanh Hiền với tỷ số 3-0 đã nói thay cho sự nổi bật của Thiên Tân với ngôi vô địch xứng đáng, cùng khoản tiền thưởng 10 triệu đồng. Đội hạng nhì Gỗ Thanh Hiền nhận thưởng 5 triệu đồng. Trong khi đó, hạng 3 thuộc về Bàu Cát Star, còn đội Trẻ TPHCM 1 giành giải phong cách.

Niềm vui chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ - Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng ban tổ chức cho biết, dù lần đầu tiên tổ chức, song CUP GOLD 7400 đã để lại những ấn tượng rất đẹp đối với làng bóng chuyền phong trào. Ở giải, giới mộ điệu dễ dàng nhận thấy tính chuyên nghiệp được đề cao, từ cách thức tổ chức, điều lệ, kỷ luật thi đấu, đến trình độ chuyên môn các đội tham dự...

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa niềm đam mê môn bóng chuyền, tạo môi trường thi đấu chuyên môn cao với các bạn học sinh, sinh viên và người chơi bán chuyên. Điều quan trọng là CUP GOLD 7400 nỗ lực nâng cao hơn chất lượng của giải, tạo nên một không gian bóng chuyền lành mạnh và hấp dẫn giới sinh viên năng nổ rèn luyện sức khỏe không chỉ ở TPHCM mà còn thúc đẩy phong trào đến các tỉnh, thành khác", ông Dương Văn Hồ Vũ chia sẻ.

Bên cạnh những giải thưởng tập thể, ban tổ chức CUP GOLD 7400 còn trao thêm các giải cá nhân gồm: VĐV xuất sắc toàn diện (Lê Tấn Phát - Thiên Tân); Chủ công xuất sắc (Phạm Hồng Thanh - Gỗ Thanh Hiền); Chuyền 2 xuất sắc (Trần Thiện Tài - Thiên Tân); Phụ công xuất sắc (Đặng Minh Đạt - Thiên Tân); Libero xuất sắc (Tống Minh Thọ - Thiên Tân).

Giải bóng chuyền CUP GOLD 7400 do Công ty Thiên Tân khởi xướng và tổ chức theo hình thức mới lạ là duy trì hàng tháng, đan xen giữa nội dung nam và nội dung nữ. Giải sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 9 với nội dung bóng chuyền nữ. Trái bóng chuyền Thiên Tân được đưa vào sử dụng trong giải đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Đáng chú ý, sự xuất hiện của trái bóng chuyền mang thương hiệu Thiên Tân trên sân đấu đã mang đến nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ giới mộ điệu. Một sản phẩm chất lượng rất tốt và đáp ứng đầy đủ các yếu tố tiêu chuẩn trong thi đấu.

NGUYỄN ANH