Thể thao Việt Nam hướng đến SEA Games 33: Các đội tuyển hoàn thiện chuyên môn

Khoảng 3 tháng nữa, SEA Games 33 sẽ khởi tranh tại Thái Lan. Thể thao Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng để hoàn tất các thủ tục đăng ký tham dự lẫn các khâu chuẩn bị chuyên môn cho kỳ đại hội được dự báo với nhiều thử thách.

Tại Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng 8, chủ nhà Thái Lan đã công bố chi tiết công tác chuẩn bị, gồm: các thủ tục, cơ sở vật chất và điều lệ từng môn thể thao của chương trình thi đấu. Vấn đề được Ban tổ chức đại hội quan tâm là công tác kiểm tra hộ chiếu vận động viên (VĐV) tham dự khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Thể thao Việt Nam đang rà soát thông tin, gấp rút hoàn thành các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo đúng yêu cầu của Ban tổ chức SEA Games 33. Về mặt chuyên môn, hiện các đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn tại những điểm tập ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, đang bước vào giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 33. Việc kết hợp chuyên gia nước ngoài và huấn luyện viên trong nước được kỳ vọng giúp nâng cao thành tích, hướng tới mục tiêu vào tốp 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam.

Hoàng Thị Minh Hạnh và tổ tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam sẽ được chuyên gia nước ngoài dẫn dắt trong thời gian tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau giai đoạn tìm kiếm và chọn lọc, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã quyết định thuê chuyên gia Valerii (Ukraine) tham gia huấn luyện nội dung tiếp sức 4x400m nữ của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Chuyên gia bắt đầu làm việc từ tháng 9, phối hợp cùng các huấn luyện viên trong nước nâng cao chuyên môn cho VĐV hướng đến mục tiêu giành thành tích cao tại SEA Games 33 và Asiad 20 năm 2026.

Hiện tại, nội dung tiếp sức 4x400m nữ đang có những gương mặt trọng điểm gồm: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc. Trước đó, các VĐV từng giành HCV với thành tích 3 phút 33 giây 05 tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Tại Olympic 2024, chuyên gia Valerii là huấn luyện nội dung tiếp sức 4x400m nữ cho đội điền kinh Ấn Độ. Theo ông Nguyễn Đức Nguyên, Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), chuyên gia Valerii đã có thời gian làm quen với đội tuyển điền kinh Việt Nam nên sẽ sớm bắt tay vào công tác chuyên môn.

Sau giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: P. M inh

Mới đây, Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố sẽ đăng ký 4 đội tuyển tham dự bộ môn bóng chuyền tại SEA Games 33 với các nội dung trong nhà và bãi biển (nam/nữ). Theo quy định môn bóng chuyền SEA Games 33, mỗi đội tham dự nội dung trong nhà được đăng ký tối đa 14 tuyển thủ, còn mỗi đội bãi biển tối đa 4 VĐV.

NGUYỄN ANH