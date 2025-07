Thắng U21 Vĩnh Long 10-0, U21 TPHCM vươn lên dẫn đầu bảng D

Các trận đấu của lượt trận thứ 3 vòng loại U21 quốc gia 2025 diễn ra vào chiều 9-7. Trận đấu có tỷ số cách biệt nhất từ đầu giải xuất hiện ở cuộc so tài giữa TPHCM và Vĩnh Long với chiến thắng cách biệt 10-0 nghiêng về TPHCM.

Nhiều "cơn mưa" bàn thắng xảy ra ở lượt trận ngày 9-7.

Đáng chú ý khi đây chỉ mới là trận đấu thứ 2 của đội TPHCM, ở trận đấu trước đã giành chiến thắng 4-1 trước An Giang. Ở cuộc so tài vào chiều 9-7, các cầu thủ TPHCM đã hoàn toàn lấn lướt trước đội Vĩnh Long. Mọi chuyện đã sớm an bài ở hiệp đầu tiên khi khoảng cách tỷ số đã là 4-0.

Sang hiệp 2, đội TPHCM tiếp tục thi đấu ép sân và ghi thêm 6 bàn để khép lại trận đấu với tỷ số cách biệt 10-0. Đăng Khoa tỏa sáng với cú hattrick bàn thắng cho đội nhà. Ở trận còn lại của bảng D vào chiều cùng ngày, Đồng Tháp thắng An Giang 4-0 để có cùng 6 điểm với đội TPHCM, nhưng các cầu thủ TPHCM tạm dẫn đầu bảng khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Ở bảng A, Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2 trước CAND, trong khi ở trận còn lại Viettel thắng đậm Hoài Đức với tỷ số 7-0 dù đội bóng áo lính chỉ còn 10 người từ phút 82 sau thẻ đỏ của Việt Anh. Tại bảng B, SLNA tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau trận hòa 0-0 trước Thanh Hóa, trong khi CAHN bất ngờ thắng đậm trung tâm bóng đá Đào Hà 4-0.

Các kết quả khác: HA.GL I – Đà Nẵng 0-0, Quảng Nam – Huế 3-0 (bảng C); HA.GL II – Đồng Nai 1-1, Đắk Lắk – Tây Ninh 1-1 (bảng E).

Tin liên quan TPHCM có 2 đại diện tham dự giải U21 quốc gia 2025

CAO TƯỜNG