Thái Thị Thảo thận trọng khi đánh giá về đội tuyển nữ Nhật Bản

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026. Đợt tập trung lần này đội có đầy đủ quân số ngay từ đầu, giúp Ban huấn luyện an tâm ở việc rà soát lực lượng.

Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập vào ngày 20-1

Thời tiết Hà Nội những ngày này được đánh giá khá thuận lợi để các cầu thủ tập trung nâng cao nền tảng thể lực, kết hợp đan xen các bài tập kỹ – chiến thuật nhằm duy trì cảm giác bóng và sự gắn kết trong lối chơi. Các nội dung tập luyện được triển khai với cường độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho giải đấu có tính cạnh tranh cao sắp tới.

Tiền vệ kỳ cựu Thái Thị Thảo cho biết: “Vòng chung kết châu Á đòi hỏi thể lực rất cao và toàn đội đang chuẩn bị nghiêm túc. Các mục tiêu về thể lực mà ban huấn luyện đề ra, toàn đội đều đang đáp ứng tốt và tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Thời tiết hiện tại cũng khá thuận lợi, giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ tập luyện ổn định.”

Tại Vòng chung kết châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với các đội tuyển nữ Nhật Bản, Đài Loan (TQ) và Ấn Độ. Đánh giá về các đối thủ, Thái Thị Thảo cho biết Nhật Bản – đội tuyển thuộc nhóm hàng đầu châu Á và thế giới. Hai đối thủ còn lại cũng được đánh giá có nhiều tiến bộ, đòi hỏi toàn đội phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chuyên môn.

Ở buổi tập này, tiền vệ trẻ Trần Nhật Lan cũng có những chia sẻ về một tuần tập luyện vừa qua: “Hiện tại, ban huấn luyện hiện chú trọng nhiều vào các bài tập tăng cường thể lực, đồng thời giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng sau thời gian thi đấu tại các giải quốc nội”.

Đây là lần thứ 4 tiền vệ sinh năm 2004 này được triệu tập lên đội tuyển nữ quốc gia.“So với những lần tập trung trước, tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi đang cố gắng tập luyện thật tốt để có thể cạnh tranh vị trí và hy vọng có tên trong danh sách chính thức tham dự các giải đấu sắp tới”, Nhật Lan bày tỏ.

CAO TƯỜNG