Thái Sơn sắp trở thành đồng đội với Hoàng Đức và Đức Chiến

CLB Ninh Bình đã chính thức thông báo việc họ chiêu mộ thành công 3 cầu thủ trẻ của Thanh Hóa và đang là trụ cột của đội hình U23 Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Tất cả sẽ khoác áo đội bóng Cố đô Hoa Lư trong thời gian tới.

Lực lượng của CLB Ninh Bình sẽ mạnh thêm khi có sự xuất hiện của 3 ngôi sao trẻ từ Thanh Hóa.

Trên trang chủ của CLB viết: “Câu lạc bộ Ninh Bình đã đạt được thỏa thuận với Đông Á Thanh Hóa trong việc chuyển nhượng ba cầu thủ trẻ gồm Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ, với thời điểm các thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày 30-10-2025. Đây là các cầu thủ trẻ tài năng, hiện đang thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam, đã được rèn luyện và cọ xát trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn mà CLB Ninh Bình đang kiên định theo đuổi”.

Thời điểm mà đôi bên đạt được thỏa thuận là tháng 10-2025 và trở thành phị vụ… tiền tỷ đáng giá của CLB Ninh Bình khi ngay sau đó, 3 cầu thủ trên đã tỏa sáng trong đội hình U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, và hiện nay đang cùng U23 Việt Nam “bay” ở VCK châu Á 2026.

Khu trung tuyến Ninh Bình đang có Hoàng Đức và Đức Chiến, nay có thêm Thái Sơn càng thêm mạnh bởi cả 3 còn đang là thành viên ở đội tuyển quốc gia. Cùng với đó, việc thi đấu ở đội bóng nhiều ngôi sao này cũng sẽ giúp Văn Thuận, Ngọc Mỹ thêm cơ hội để thể hiện mình.

Ninh Bình hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với chuỗi 11 trận bất bại. Họ đang hướng đến mục tiêu giành ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay, ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng V-League.

CAO TƯỜNG