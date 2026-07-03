Thái Nguyên chuẩn bị gia nhập bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Chiều 2-7, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Tập đoàn T&T Group về công tác chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ Bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên và đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, hướng tới tham gia Giải hạng Nhất Quốc gia 2026-2027.

CLB Thái Nguyên sẽ sớm thành lập để tham dự giải hạng Nhất 2026-2027.

Theo lộ trình, trong tháng 8-2026, CLB Thái Nguyên sẽ chính thức ra mắt. Giai đoạn 2026-2027, đội bóng phấn đấu thi đấu ổn định, nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu Giải hạng Nhất; đồng thời triển khai xây dựng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ và đào tạo các tuyến U15, U17, U19, U21.

Đến năm 2028, đội bóng hướng tới mục tiêu vào Top 4 Giải hạng Nhất, đưa Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ vào hoạt động và mở rộng hợp tác với các câu lạc bộ nước ngoài. Giai đoạn 2029-2030, Thái Nguyên phấn đấu giành quyền thăng hạng V.League 1, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo trẻ đạt tiêu chuẩn AFC, bảo đảm từ 30 – 50% cầu thủ trong đội hình là người Thái Nguyên.

CLB nữ Thái Nguyên T&T đang dần tạo vị thế ở giải bóng đá nữ VĐQG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về phương án tổ chức bộ máy Câu lạc bộ, kế hoạch chuẩn bị lực lượng, đào tạo bóng đá trẻ, huy động nguồn lực xã hội hóa, cũng như đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng các tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp.

Hiện tại, bóng đá Thái Nguyên đang có đội nữ Thái Nguyên T&T tham dự giải hạng Nhất quốc gia trong nhiều năm qua. Đội đã tạo nhiều bước đột phá về lực lượng nhằm quyết tâm đạt thứ hạng tốt ở giải bóng đá nữ VĐQG. Mùa giải 2026, sân vận động Thái Nguyên cũng chính thức đi vào hoạt động, sau khi tổ chức thành công giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, hiện đang là sân nhà của đội nữ Thái Nguyên tại giải VĐQG.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo hướng bài bản, lâu dài. Qua khảo sát thực tế, lãnh đạo VFF đánh giá cơ sở vật chất phục vụ bóng đá của Thái Nguyên thuộc nhóm tốt nhất cả nước, đủ điều kiện để phát triển câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và tổ chức các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế. Đoàn công tác khảo sát thực tế tại sân vận động Thái Nguyên VFF sẽ đồng hành, hỗ trợ địa phương trong quá trình thành lập câu lạc bộ, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, hoàn thiện các điều kiện về chuyên môn, tổ chức và cơ sở vật chất để đội bóng đủ điều kiện tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia theo quy định.

QUỐC CƯỜNG