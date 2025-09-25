Tay vợt bóng bàn từng giành HCĐ thế giới Trần Cảnh Đến qua đời ở tuổi 85

Tay vợt nổi danh một thời của bóng bàn Việt Nam – ông Trần Cảnh Đến đã qua đời ở tuổi 85.

Tay vợt Trần Cảnh Đến đã ra đi ở tuổi 85. Ảnh: Bóng bàn VN

Thông tin về sự ra đi của tay vợt bóng bàn kỳ cựu Trần Cảnh Đến đã được gia đình chia sẻ ngày 25-9. Ông hưởng thọ 85 tuổi. Ông Trần Cảnh Đến thuộc thế hệ những gương mặt tiêu biểu của bóng bàn nam Việt Nam giai đoạn từ 1950 tới 1970 như Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết, Trần Cảnh Được…

Ông Trần Cảnh Đến từng giành được những tấm huy chương tại SEAP Games (tiền thân của SEA Games) và giải châu Á. Trong sự nghiệp, ngoài thành tích trên, ông Trần Cảnh Đến từng có huy chương đồng giải đồng đội thế giới năm 1959.

Sau khi kết thúc sự nghiệp, tay vợt Trần Cảnh Đến đã tham gia công tác huấn luyện từ năm 1975. Người trong giới chuyên môn bóng bàn luôn ghi nhận tay vợt Trần Cảnh Đến là người có tình yêu với môn thể thao này và đạt trình độ cao trong giai đoạn còn thi đấu. Theo chia sẻ, ông từng vào thứ hạng trong top 30 VĐV nam hàng đầu thế giới.

Ông Trần Cảnh Đến có con trai nối nghiệp sự nghiệp bóng bàn của mình là ông Trần Cảnh Tuấn. Hiện tại, ông Trần Cảnh Tuấn đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam. Sự ra đi của tay vợt Trần Cảnh Đến là niềm tiếc nuối với người hâm mộ bóng bàn nước nhà.

