Tân binh tỏa sáng trong chiến thắng mở màn của Man.City

Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp khi Man.City mở màn bằng chiến thắng 4-0 tại Wolves.

Trong một ngày thi đấu tuyệt vời cho các tân binh của Man.City, Reijnders đã đóng góp công lớn trong 3 bàn thắng đầu tiên - bản thân anh ghi một bàn - và Rayan Cherki vào sân từ ghế dự bị ghi bàn thắng thứ 4 vào những phút cuối. HLV Pep Guardiola đã ưu tiên chiêu mộ Reijnders từ AC Milan để bù đắp cho sự ra đi của tiền vệ kiến tạo Kevin De Bruyne. Ông cũng đã chiêu mộ cầu thủ tài năng Cherki từ Lyon, nơi anh ra mắt ở tuổi 16.

Reijnders đã mở toang hàng phòng ngự Wolves sau pha đột phá trước khi thực hiện cú bấm bóng đẹp mắt, tạo điều kiện cho Rico Lewis băng vào khoảng trống và căng ngang để Haaland ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 34. Ba phút sau, Oscar Bobb chuyền bóng cho Reijnders bên trái vòng cấm và tiền vệ người Hà Lan đã tung cú chéo góc tuyệt đẹp ghi bàn gia tăng cách biệt. Bàn thắng thứ 3 của Man.City đến ở phút 61 khi Reijnders khéo léo đón bóng bổng, phối hợp với Bobb bên cánh phải và chuyền ngược lại cho Haaland dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp bàn thắng cá nhân.

Haaland sau đó nhường chỗ cho Cherki ở phút 73, và chỉ 7 phút sau khi vào sân, tuyển thủ Pháp đã làm rung chuyển hàng phòng ngự Wolves và tung cú sút ghi bàn từ khoảng cách 20 mét, ấn định chiến thắng 4-0. Ngoài ra, thủ môn James Trafford cũng có màn ra mắt đầy tự tin, còn hậu vệ cánh Rayan Aït-Nouri cũng tỏa sáng trước CLB mà anh vừa rời đi vào mùa hè. Với chiến thắng có thể là lớn nhất trong vòng đấu khai màn, Man.City sẽ chiếm giữ ngôi đầu, và đây rõ ràng là khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu thứ 7 sau 9 mùa giải không thể thuyết phục hơn.

Tijjani Reijnders nhanh chóng trấn an người hâm mộ Man.City rằng có thể bù đắp cho sự ra đi của Kevin De Bruyne.

Màn trình diễn này càng khiến HLV Guardiola tự tin tuyên bố ông hoàn toàn hài lòng với đội hình hiện có, từ đó mong muốn giải phóng những cầu thủ không còn phù hợp. Guardiola nhấn mạnh sau trận đấu: “Nhân sự hiện quá nhiều - quá nhiều người. Tôi thích một đội hình có chiều sâu để cạnh tranh ở mọi đấu trường, nhưng tôi không muốn để cầu thủ ở nhà. Điều đó không lành mạnh. Bạn không thể tạo ra bầu không khí hay sự hưng phấn để cạnh tranh. Mọi người phải cảm thấy rằng họ có thể chơi và giúp đỡ. CLB đã biết điều này từ mùa giải trước, và tình hình hiện tại thì đúng là như vậy. Trong hai tuần tới, mọi người sẽ nói chuyện với các cầu thủ và người đại diện để tìm ra giải pháp”.

Tương lai của thủ môn Ederson đã là chủ đề bàn tán suốt mùa hè, và Man.City đã được liên hệ với Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain, nhưng Guardiola tuần này khẳng định thủ môn người Brazil vẫn là ‘số 1’ của ông. Ông khẳng định việc anh vắng mặt tại Molineux là do bị ốm, cầu thủ 31 tuổi này bị viêm dạ dày ruột, và không liên quan gì đến những tin đồn về việc Galatasaray quan tâm.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha rõ ràng hài lòng với khởi đầu mùa giải của Man.City, mặc dù ông cho rằng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện: “Tôi hài lòng với kết quả và hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi đã không đạt được mục tiêu mong muốn, nhưng đó là điều bình thường trong trận đấu đầu tiên. Chúng tôi đã trừng phạt họ trong các pha chuyển trạng thái bởi vì chúng tôi có tốc độ đáng kinh ngạc, và đó là vũ khí chúng tôi muốn sử dụng, để tấn công nhanh hơn trước”.

Tất nhiên, Guardiola đã dành nhiều lời khen ngợi cho tân binh mà ông kỳ vọng nhất Reijnders, người là Tiền vệ xuất sắc nhất Serie A mùa giải trước: “Cậu ấy thực sự giỏi. Cậu ấy là một chàng trai đáng mến và đã tạo ra ảnh hưởng ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi biết cậu ấy là một bản hợp đồng hàng đầu cho CLB trong những năm tới”.

