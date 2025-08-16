Tân binh Benjamin Sesko đã ‘sẵn sàng’ cho trận ra mắt với Arsenal

Manchester United sẽ bắt đầu nỗ lực cải thiện thành tích kém cỏi của CLB ở vị trí thứ 15 mùa trước khi họ tiếp đón đội á quân Premier League Arsenal. Những người hâm mộ trung thành của Old Trafford có thể sẽ được chứng kiến tân binh mùa hè Sesko cùng với màn ra mắt của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Sesko, người cũng từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Arsenal, đã hoàn tất việc chuyển đến Old Trafford vào tuần trước với mức phí 74 triệu bảng từ RB Leipzig. Khi được hỏi liệu tiền đạo 22 tuổi này có được ra sân ngay từ đầu với Pháo thủ hay không, Amorim trả lời: "Cậu ấy chưa có nhiều thời gian, nhưng về mặt thể chất, cậu ấy đã sẵn sàng. Cậu ấy thực sự thông minh, một chàng trai luôn suy nghĩ thấu đáo. Cậu ấy đã sẵn sàng ra sân, nhưng chúng tôi sẽ xem cậu ấy có được đá chính hay không".

Amorim cũng khen ngợi tuyển thủ Slovenia, cho rằng Manchester United đã tìm được một cầu thủ có thể dẫn dắt hàng công của CLB trong nhiều năm tới. "Cậu ấy (Sesko) có tiềm năng rất lớn và thể hiện điều đó trong mọi việc mình làm. Cậu ấy có thể chơi một kiểu bóng đá khác biệt. Ben có thể là một tiền đạo cho Man.United trong nhiều năm, đó là lý do tại sao chúng tôi đã trả nhiều tiền như vậy. Cậu ấy luôn nghĩ về bóng đá, bị ám ảnh, đó là một điều tốt - bạn không cần phải nghĩ về khía cạnh đó với cầu thủ đó".

Amorim: Hojlund vẫn là cầu thủ của Man United

Việc Sesko đến Old Trafford đã khiến tương lai của Rasmus Hojlund tại Man.United càng thêm bấp bênh. Theo Sky Italy, tiền đạo người Đan Mạch, vốn vật lộn với phong độ mùa trước, giờ sẵn sàng chuyển đến AC Milan. Các cuộc đàm phán đã diễn ra giữa Milan và người đại diện của cầu thủ 22 tuổi, với việc Milan dự kiến sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán về một bản hợp đồng cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt. Các CLB khác, bao gồm cả Borussia Dortmund, cũng là đang theo dõi tình hình của Hojlund.

Khi được hỏi liệu Hojlund có còn vai trò trong đội bóng hay không, Amorim đã bác bỏ những tuyên bố rằng Hojlund là cầu thủ thừa. "Cậu ấy là một lựa chọn nữa, chúng ta sẽ chờ xem (tương lai của cậu ấy). Chúng tôi đang tập trung vào Arsenal. Rasmus vẫn là cầu thủ của chúng tôi".

HOÀNG HÀ