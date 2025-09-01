Szoboszlai ấn định chiến thắng cho Liverpool trước Arsenal

Gần hết giờ thi đấu tại Anfield và rõ ràng cần có một điều gì đó đặc biệt để phân định thắng bại giữa Liverpool và Arsenal trong một trận đấu hạng nặng đầu mùa tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật. Dominik Szoboszlai đã tỏa sáng ghi bàn thắng duy nhất, giúp Liverpool là đội duy nhất còn duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu.

Với cú sút phạt hàng rào chất lượng cao ở phút 83, Szoboszlai đã mang về chiến thắng 1-0 đầy khó khăn cho Liverpool trước đối thủ được cho là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Szoboszlai được người hâm mộ Liverpool yêu mến nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ và sự đa năng, và tiền vệ người Hungary đã lấp chỗ trống ở vị trí hậu vệ phải - vị trí mà Trent Alexander-Arnold, người đã rời đi từ đàu ùa hè - do chấn thương của Conor Bradley và Jeremie Frimpong. “Cho đến giờ Trent vẫn là người sút phạt”, Szoboszlai nói về người đồng đội cũ. “Giờ thì cuối cùng tôi cũng có thể sút phạt”.

HLV trưởng của Liverpool, Arne Slot cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho tiền vệ “không thể tin nổi” Szoboszlai sau cú đá phạt tuyệt đẹp của anh, đã phá vỡ thế bế tắc trong một buổi chiều căng thẳng tại Anfield. “Trận đấu cần một khoảnh khắc kỳ diệu để cả hai đội giành chiến thắng. Và chính Dominik đã làm được điều đó”, HLV Slot phát biểu. “Tôi nghĩ cậu ấy luôn hiểu rõ một cầu thủ Liverpool nên như thế nào. Nếu bạn mặc chiếc áo này, bạn nên cống hiến hết mình bất kể chơi ở vị trí nào. Là một tiền vệ, cậu ấy luôn là người đầu tiên lùi về và pressing tầm cao. Và hôm nay tôi không nghĩ cậu ấy làm gì sai cả. Một trận đấu khó tin của cậu ấy ở vị trí mà có lẽ cậu ấy chỉ được trao cơ hội hai hoặc ba lần trong đời, điều đó cho thấy rất nhiều về tinh thần của cậu ấy”.

Cú sút phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai giúp Liverpool vượt qua Arsenal 1-0.

Cuộc đối đầu được mong đợi vào Chủ nhật giữa hai ứng cử viên vô địch đã hướng đến trận hòa đáng quên thứ tư liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh giữa họ tại Anfield. Không bên nào có cú sút thực sự nào cho đến phút 60, khi cú sút của Florian Wirtz quá mạnh khiến Raya không thể bắt được. Ekitike là người đầu tiên phản ứng, và bóng đã đi thẳng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của tiền đạo này…

Chiến thắng hôm Chủ nhật đồng nghĩa với việc Liverpool hiện là đội duy nhất tại giải đấu có thành tích 100% trong mùa giải này, sau khi đã đánh bại Bournemouth và Newcastle trong mùa giải này. Khi được hỏi điều gì khiến ông ấn tượng nhất về khởi đầu mùa giải của đội bóng, Slot trả lời: “Tinh thần. Phải đưa khá nhiều cầu thủ mới vào sân vì khá nhiều người đã rời đi. Và sau đó, nếu bạn phải bắt đầu mùa giải với Bourmouth, đội đã chơi rất tốt mùa trước và mùa này lại đang có sáu điểm. Sau đó, bạn phải thi đấu trên sân khách với Newcastle, một trong những trận đấu sân khách khó khăn nhất đối với mọi đội bóng”.

“Và sau đó là Arsenal trên sân nhà, chắc chắn là một trong ba đội có những trận đấu khó khăn nhất mùa giải, và rồi chúng tôi đã làm được những gì chúng tôi đang làm. Chúng tôi không hoàn hảo. Mùa giải trước chúng tôi cũng không hoàn hảo, nhưng bạn vẫn có thể thấy một tinh thần tuyệt vời và mọi người đều muốn làm việc chăm chỉ để đạt được kết quả mình mong muốn”.

Liverpool bước vào kỳ nghỉ quốc tế với vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau khi bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch với ba chiến thắng liên tiếp, và nhiều khả năng sẽ còn bùng nổ hơn nữa vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Alexander Isak và Marc Guehi nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

