Sự trở lại của Neymar tại Brazil: Phong độ thất thường, xô xát với người hâm mộ và những bàn thắng ấn tượng

“Eu vou mas, eu volto!” – “Tôi đi nhưng tôi sẽ trở lại!” Đó là lời nhắn nhủ đầy cảm xúc mà Neymar viết trên tường phòng thay đồ tại sân Vila Belmiro năm 2013 trước khi sang Barcelona. Lời hứa ấy không chỉ là một lời tạm biệt mà còn là cam kết với người hâm mộ Santos – đội bóng đã nuôi dưỡng tài năng của anh từ lò đào tạo từng sản sinh ra huyền thoại Pelé. Giờ đây, Neymar đã giữ lời, nhưng hành trình trở lại của anh tại Santos không hề êm ả.

Neymar trở lại Santos: Hành trình đầy cảm xúc nhưng không thiếu drama

Neymar, từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Brazil vô địch World Cup 2014 trên sân nhà và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã không đạt được những kỳ vọng đó. Dù giành Champions League, bảy danh hiệu vô địch quốc gia tại châu Âu và phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Pelé cho đội tuyển Brazil, Neymar vẫn bị cho là chưa phát huy hết tiềm năng. Sau một mùa giải đáng quên tại Al-Hilal ở Saudi Pro League với chỉ bảy lần ra sân, Neymar trở lại Santos vào tháng Một với hợp đồng năm tháng, mang theo danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Khi bước ra sân trong trận đấu tại giải vô địch bang São Paulo, Neymar được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt từ người hâm mộ. “Tôi yêu Santos rất nhiều và không thể diễn tả cảm giác khi bước ra sân hôm nay,” anh chia sẻ sau trận đấu. “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cảm ơn tất cả vì tình yêu và sự cổ vũ đến phút cuối. Tôi rất hạnh phúc và hào hứng khi được trở lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức, như tôi luôn làm, để đưa Santos trở lại vị trí xứng đáng, ở đỉnh cao. Cùng nhau, chúng ta bất bại. Hãy tin tưởng.”

Lời kêu gọi đầy nhiệt huyết ấy đã khơi dậy hy vọng trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, mối quan hệ giữa Neymar và các CĐV Santos bắt đầu rạn nứt. Anh vẫn cho thấy những khoảnh khắc thiên tài, như bàn thắng quyết định vào lưới Flamengo – đội dẫn đầu giải đấu – vào tháng trước, một pha lập công khẳng định đẳng cấp thế giới. Nhưng bóng đá Brazil vốn nổi tiếng với sự biến động, và Santos nhanh chóng rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu với những thất bại đáng quên.

Những thất bại và rắc rối ngoài sân cỏ

Thất bại 3-0 trước Mirassol, dù đối thủ chỉ còn 10 người, và trận thua 2-1 trước Internacional đã xóa tan cảm giác hưng phấn sau chiến thắng trước Flamengo. Với chỉ năm chiến thắng trong 17 trận từ đầu mùa, Santos đang lơ lửng ngay trên khu vực xuống hạng – một viễn cảnh đáng lo ngại với một CLB vừa trở lại giải đấu hàng đầu. Trận thua Internacional cách đây hai tuần đặc biệt gây tổn hại cho hình ảnh của Neymar. Sau khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 95 và ăn mừng đầy cảm xúc, bàn thắng của anh bị từ chối. Santos thua trận, và Neymar kết thúc ngày thi đấu bằng một cuộc cãi vã gay gắt với một CĐV ngay trên sân.

Cuộc đối đầu được ghi lại trên camera. Người hâm mộ kể lại: “Anh ta bảo tôi im miệng và xúc phạm tôi, nói rằng nếu tôi là đàn ông thì nên vào phòng thay đồ để nói chuyện. Tôi chỉ yêu cầu anh ấy, với tư cách đội trưởng, phải thể hiện sự cam kết, quyết tâm. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại tức giận như vậy.” Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi người hâm mộ này và gia đình bị các CĐV khác tấn công sau vụ việc. “Neymar là thần tượng của tôi, anh ấy từng mang lại nhiều niềm vui. Nhưng lần trở lại này, anh ấy đang khiến chúng tôi thất vọng,” anh nói.

Neymar phản bác rằng CĐV có quyền chỉ trích màn trình diễn của anh, nhưng không được xúc phạm cá nhân hay gia đình anh. “Họ có quyền nói tôi chơi tốt hay dở, nhưng không được xúc phạm tôi, gọi tôi là kẻ hám tiền hay nhắc đến gia đình và bạn bè tôi,” Neymar chia sẻ. Dù sự thật ra sao, vụ việc này đã làm xấu đi hình ảnh của Neymar trong mắt người hâm mộ.

Những lùm xùm và kỳ vọng chưa được đáp ứng

Hình ảnh của Neymar tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những sự cố ngoài sân cỏ. Anh vắng mặt trong trận thua Corinthians ở bán kết giải bang São Paulo vì chấn thương, nhưng trước đó lại bị bắt gặp tại Sambadrome ở Rio. Một đoạn video cho thấy anh khởi động hời hợt trong trận đấu rồi nhanh chóng ngồi xuống càng khiến CĐV thất vọng. Cha của Neymar còn làm tình hình tệ hơn khi nói rằng anh trở lại Santos “để hồi phục” và việc thi đấu chỉ là phần phụ, khiến nhiều người cảm thấy Neymar thiếu tôn trọng CLB.

Cựu cầu thủ Brazil Walter Casagrande chỉ trích Neymar và cha anh vì biến Santos thành “câu lạc bộ bãi biển”. Tuy nhiên, bình luận viên bóng đá và cũng là CĐV Santos, Felipe Noronha, có cái nhìn cân bằng hơn. “Thành công của Neymar nằm ở ngoài sân cỏ, với doanh số bán áo, lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt và sự xuất hiện của các nhà tài trợ lớn,” Noronha nói. “Nhưng trên sân, anh ấy chưa đáp ứng được kỳ vọng. Người hâm mộ không mong đợi danh hiệu ngay lập tức, nhưng ít nhất là những chiến thắng và lối chơi tốt hơn.”

Tương lai bất định

Santos đã gia hạn hợp đồng với Neymar đến cuối năm, nhưng những tin đồn về việc anh trở lại châu Âu vẫn rộ lên khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Tuy nhiên, Noronha cho rằng Neymar khó có thể trở lại thị trường châu Âu cấp cao do phong cách chơi bóng và yêu cầu của các CLB lớn không còn phù hợp với anh. “Điều tốt nhất cho Neymar là ở lại Santos đến World Cup. Không nơi nào mang lại cho anh sự tự do và ủng hộ như ở đây, trừ khi Santos xuống hạng. Nếu điều đó xảy ra, tôi không nghĩ anh ấy sẽ ở lại,” Noronha nhận định.

Hy vọng trụ hạng của Santos được củng cố bằng chiến thắng 3-1 trước Juventude vào tối thứ Hai, trong đó Neymar ghi hai bàn, nâng tổng số bàn thắng của anh trong lần trở lại này lên ba bàn sau chín trận tại giải vô địch quốc gia. Khi được hỏi liệu màn trình diễn này có gây ấn tượng với ban huấn luyện đội tuyển Brazil hay không, Neymar đáp: “Tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai.” Tuy nhiên, liệu HLV Carlo Ancelotti có cùng quan điểm vẫn là một câu hỏi lớn.

Sự trở lại của Neymar tại Santos là một câu chuyện đầy cảm xúc, từ niềm vui đoàn tụ đến những thất vọng và tranh cãi. Anh vẫn là một tài năng hiếm có, nhưng những lùm xùm ngoài sân cỏ và phong độ không ổn định đang khiến hành trình này trở nên khó khăn. Với người hâm mộ Santos, điều họ mong muốn đơn giản là những chiến thắng và màn trình diễn thuyết phục. Liệu Neymar có thể đáp ứng được kỳ vọng và đưa Santos trở lại ánh hào quang? Chỉ thời gian mới có câu trả lời.

