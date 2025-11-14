Sự cố ở Dublin: Ronaldo biến thành kẻ phản diện, phơi bày vấn đề của Bồ Đào Nha

Trước trận chiến vòng loại World Cup với CH Ireland, Cristiano Ronaldo đã nửa đùa nửa thật rằng anh sẽ cố gắng "trở thành một cậu bé ngoan" để tránh sự soi mói của người hâm mộ Ireland. Một lời hứa mang tính ngoại giao, nhưng trong sức nóng của cuộc chiến, kịch bản lại rẽ sang hướng nghiệt ngã: Ronaldo đã tự biến mình thành một trong những "kẻ phản diện" vĩ đại nhất của bóng đá Ireland, sánh ngang với Thierry Henry.

Đó là một khoảnh khắc của sự bộc phát khó hiểu. Khi Bồ Đào Nha bị dẫn trước 0-2 bởi cú đúp của Troy Parrott, sự bế tắc của người đội trưởng 40 tuổi đã đạt đến đỉnh điểm. Trong một pha tranh chấp vị trí chờ tạt bóng ở phút 60, Ronaldo đã thúc cùi chỏ vào lưng Dara O'Shea. Một hành động thừa thãi khiến trung vệ của Ipswich ngã nhào và thổi bùng cơn thịnh nộ tại sân Aviva.

Trọng tài Glenn Nyberg ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng dưới sự thúc giục của VAR, vị vua áo đen người Thụy Điển đã thay đổi quyết định, rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Thay vì lặng lẽ chấp nhận hình phạt, Ronaldo, người đã trải qua một đêm đầy bế tắc, đã chọn cách rời sân khấu trong sự kịch tính: anh vỗ tay mỉa mai đám đông cổ động viên Ireland và trao đổi những lời gay gắt với HLV đối thủ, Heimir Hallgrimsson.

Ronaldo bị gài bẫy?

Sự cố này đã tạo nên một cuộc đấu khẩu bất ngờ nhưng đầy thú vị giữa Ronaldo và Hallgrimsson. Trước trận, Ronaldo đã cáo buộc HLV người Iceland chơi trò "tâm lý chiến" sau khi Hallgrimsson kêu gọi trọng tài không bị ảnh hưởng bởi cầu thủ năm lần đoạt Quả bóng Vàng này. Hallgrimsson từng nhận xét rằng Ronaldo đã "kiểm soát trọng tài" trong chiến thắng trước đó của Bồ Đào Nha vào tháng Mười. Và sau trận đấu, Hallgrimsson đã đáp lại một cách thâm thúy: "Có lẽ tôi đã xâm nhập vào tâm trí Ronaldo."

Ông khẳng định: "Chính hành động trên sân đã khiến cậu ấy phải nhận thẻ đỏ. Nó không liên quan gì đến tôi – trừ khi tôi đã đi vào đầu cậu ấy". Sự căng thẳng này không chỉ là một cuộc trao đổi bên đường pitch; nó là một sự ẩn dụ cho thấy Ronaldo đã để cảm xúc và áp lực chi phối lý trí. Trong một trận đấu bế tắc, nơi tài năng không thể lên tiếng, sự kiên nhẫn và tính kỷ luật của ngôi sao này đã sụp đổ dưới đòn tâm lý của đối thủ và sự bế tắc của chính đội nhà.

Không ngạc nhiên khi HLV Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, có quan điểm khác. Ông bảo vệ đội trưởng của mình và công kích Hallgrimsson vì đã nói về trọng tài trước trận đấu.

Martinez biện minh: "Thẻ đỏ chỉ là hình phạt cho một đội trưởng chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân trong 226 trận đấu – tôi nghĩ điều đó đáng được ghi nhận. Hôm nay, tôi thấy hơi nặng tay vì cậu ấy quan tâm đến đội".

Ông cho rằng hành động này "trông tệ hơn thực tế" và không phải là thúc cùi chỏ. Tuy nhiên, lập luận của Martinez trở nên yếu ớt khi ông buộc tội trung vệ Ireland "ngã quá kịch tính”. Việc đổ lỗi cho đối thủ về phản ứng của họ càng làm nổi bật sự thiếu chấp nhận kết quả từ phía Bồ Đào Nha.

Vấn đề ở đây không nằm ở tính khắc nghiệt của thẻ đỏ, mà ở tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm của Ronaldo. Một cầu thủ lão luyện với 226 lần ra sân quốc tế không thể để bản thân rơi vào cái bẫy cảm xúc một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt khi đội bóng đang cần một cái đầu lạnh để lội ngược dòng.

Đối diện với sự thật nghiệt ngã

Sự cố này mang lại một giải pháp nghiệt ngã nhưng cần thiết cho Bồ Đào Nha. Ronaldo chắc chắn bị treo giò trong trận đấu vòng loại cuối cùng với Armenia. Nếu bị phạt cấm thi đấu ba trận vì hành vi bạo lực, anh sẽ vắng mặt trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup (nếu Bồ Đào Nha giành vé trực tiếp). Việc vắng mặt của Ronaldo, dù là do thẻ phạt hay do chấn thương, sẽ buộc Martinez phải tìm kiếm và định hình một trục tấn công mới mà không có người đội trưởng. Đây có thể là cơ hội để các tài năng trẻ như João Félix hay Rafael Leão bước ra khỏi cái bóng khổng lồ để gánh vác trách nhiệm.

Sự bộc phát của Ronaldo cho thấy anh đang vật lộn với vai trò là người hùng cứu thế duy nhất. Martinez cần phải giúp Ronaldo chấp nhận rằng tầm ảnh hưởng của anh phải chuyển từ việc ghi bàn tuyệt đối sang việc lãnh đạo tinh thần và chiến thuật một cách bình tĩnh.

Dù số phận của Ronaldo sẽ được quyết định bởi Ủy ban kỷ luật của FIFA, sự cố tại Dublin đã để lại một bài học đắt giá. Đây là một màn trở lại đầy kịch tính, nhưng nó không phải là một khúc ca thiên nga vĩ đại. Thay vào đó, nó là một tiếng chuông cảnh tỉnh về việc ngay cả những biểu tượng vĩ đại nhất cũng có thể bị cảm xúc đánh bại, và Bồ Đào Nha cần phải học cách chiến thắng mà không cần đến sự kịch tính bộc phát từ siêu sao của họ.

LONG KHANG