Sôi nổi hoạt động chào mừng 80 năm ngành thể dục thể thao

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2026), 50 năm phát triển ngành thể dục thể thao thành phố và Đại hội Thể thao TPHCM lần I năm 2026, TPHCM triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Sáng 28-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương, Liên hoan Thể dục dưỡng sinh – Yoga chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động thể thao – văn hóa quy mô lớn.

Chương trình thu hút đông đảo đại biểu, vận động viên và người dân tham gia trong không khí phấn khởi, hào hứng.

Quang cảnh lễ khai mạc Liên hoan Thể dục dưỡng sinh – Yoga

Tham dự lễ khai mạc có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức; ông Phan Văn Lam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương; cùng đại diện các liên đoàn, hội thể thao, doanh nghiệp và đông đảo hội viên.

Bà Hoàng Thị Yến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh và Yoga Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, Liên hoan Thể dục dưỡng sinh – Yoga không chỉ là sân chơi giao lưu, biểu diễn mà còn góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực, đặc biệt trong lực lượng người cao tuổi. Qua đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Cao Văn Chóng tặng cờ lưu niệm cho các đoàn

Điểm nhấn của liên hoan là màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh quy mô lớn với sự tham gia của gần 1.000 hội viên. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đồng đều, kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao và nghệ thuật, tạo ấn tượng đẹp với người xem. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, từ điều phối lực lượng, sắp xếp đội hình đến âm thanh, sân khấu, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

Các màn biểu diễn sôi nổi tại Liên hoan Thể dục dưỡng sinh và Yoga TPHCM năm 2026

Theo kế hoạch, sau liên hoan, nhiều hoạt động thể thao tiếp tục được tổ chức như giải Pickleball vào ngày 11-4 tại cụm sân Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TPHCM; giải bơi lội vào ngày 12-4 tại Công ty Cổ phần phát triển Tiên Phong Group. Đặc biệt, Liên hoan các câu lạc bộ Vovinam TPHCM dự kiến diễn ra ngày 26-4 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, thu hút hơn 300 võ sinh tham gia.

Trước đó, xã Bàu Bàng cũng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh và người dân tham gia.

Lãnh đạo xã Bàu Bàng tham dự lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã tham gia chạy đồng hành trên các tuyến đường chính của địa phương trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Các đại biểu và người dân đã tham gia chạy đồng hành trên các tuyến đường chính tại xã Bàu Bàng

Nhiều đơn vị, trường học tổ chức lực lượng tham gia đông đủ, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Thông qua chương trình, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh trong nhân dân.

TÂM TRANG